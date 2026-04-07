MTV-Herren: Erste wieder nur Remis, Zweite verliert von Philipp Ropers · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Achhammer

Am vergangenen Sonntag konnten die Herrenmannschaften des MTV Diessen ihre ersten Auswärtsspiele der Rückrunde beim FC Weil leider beide nicht gewinnen.





Die Zweite lag nach zwei vermeidbaren Gegentoren zur Pause mit 0:2 zurück und erzielte in der zweiten Halbzeit nur noch den 1:2-Anschlusstreffer durch einen traumhaften Distanzschuss von Lucas Vief.



Die Erste ging nach einem Eckstoß von Philipp Ropers durch Nikolas Coso in Führung, musste aber noch in der ersten Hälfte den Ausgleich hinnehmen und verpasste es trotz vieler guter Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.