MTV-Herren: Erste spielfrei, Zweite auswärts

So., 24.08.2025, 13:15 Uhr
Nach den beiden Auswärtssiegen am vergangenen Sonntag ist die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Wochenende spielfrei. Die Zweite tritt am Sonntag um 13:15 beim SV Erpfting erneut auswärts an und will wieder drei Punkte mitnehmen.

