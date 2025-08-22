MTV-Herren: Erste spielfrei, Zweite auswärts

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach den beiden Auswärtssiegen am vergangenen Sonntag ist die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Wochenende spielfrei. Die Zweite tritt am Sonntag um 13:15 beim SV Erpfting erneut auswärts an und will wieder drei Punkte mitnehmen.