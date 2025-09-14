 2025-09-10T07:23:22.987Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Sebastian Achhammer

MTV-Herren: Erste siegt, Zweite unterliegt

Am vergangenen Samstag empfingen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen den SV Unterdiessen im Ammersee-Stadion.

Die Erste gewann mit 4:1. In der ersten Halbzeit brachten Moritz Fichtl und Moritz Loh jeweils nach Pass von Philipp Ropers das Team in Führung. In der zweiten Halbzeit entschieden Loh nach Vorarbeit von Yannik Friedrich und Ropers nach Zuspiel von Loh das Spiel.

Die Zweite verlor mit 1:3. Die Mannschafte zeigte aber nach einem 0:3-Rückstand zur Halbzeitpause und einer langen Verletzungsunterbrechung Moral. Sie ließ keinen weiteren Gegentreffer mehr zu und erzielte durch Carlos Gil Renault nach Vorlage von Yannik Friedrich den Anschlusstreffer.

Am kommenden Sonntag treten beide Mannschaften auswärts an, die Zweite um 14:00 in Utting und die Erste um 15:00 in Issing.

