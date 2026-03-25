 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

MTV-Herren: Erste mit Unentschieden, Zweite mit Heimsieg

von Philipp Ropers · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Achhammer

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Kreisklasse Gruppe 4
MTV Dießen
MTV Dießen II

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
MTV Dießen am Ammersee
MTV Dießen am AmmerseeMTV Dießen
FC Hofstetten
FC HofstettenHofstetten
1
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Abpfiff

Am vergangenen Sonntag standen für die Herrenmannschaften des MTV Diessen die ersten Rückrundenspiele zuhause gegen den FC Hofstetten und die (SG) FC Hofstetten II/FC Penzing II an.

Die Erste verpasste in der ersten Halbzeit mehrfach den Führungstreffer, geriet in der Schlussphase erst durch einen Eckstoß in Rückstand und glich dann durch Daniel Karthe nach einem Eckball von Philipp Ropers zum 1:1-Endstand aus.

Die Zweite gewann durch ein Tor von Carlos Gil Renault nach Zuspiel von Nick Busch und zwei Treffer von Julian Pena nach Vorlagen von Leon Steffens und Matteo Bonomo souverän und verdient mit 3:0.