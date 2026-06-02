MTV-Herren: Erste mit Konstanz, Zweite mit Veränderungen von Philipp Ropers · Heute, 18:32 Uhr · 0 Leser

Die Saison 2025/2026 ist beendet und die Sommerpause läuft. Bei den Herren des MTV Diessen gibt es wie in jedem Jahr einige personelle Veränderungen auf und neben dem Platz.



Bei der Ersten bleiben aber Stand jetzt die Spieler und der Trainer konstant. Es gibt weder externe Ab- noch Zugänge und Philipp Ropers wird in sein achtes Jahr als Spielertrainer gehen.





Bei der Zweiten dagegen gibt es sowohl im Kader, als auch auf der Trainerbank Veränderungen. Mit Henk Bakenecker, Ben Bergs, Mbaye Diop, Jan Kiechle, Artur Khakimov und Leon Rumpel wurden sechs Spieler verabschiedet, die allerdings alle schon länger nicht mehr auf dem Platz standen.



Außerdem übernimmt Marcel Bischeltsrieder für Fabian Bootz, der den MTV nach je einem Jahr als Trainer der A-Jugend und der Zweiten wieder verlässt, und wechselt dafür aus dem Tor an die Seitenlinie der Reserve.





Zusätzlich dürfen sich die Herren auf insgesamt 14 aus der A-Jugend aufrückende und bereits lange von Bischeltsrieder trainierte Spieler freuen, die beide Mannschaften sofort und perspektivisch verstärken werden.