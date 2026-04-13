MTV-Herren: Erste mit Heimsieg, Zweite mit Unentschieden von Philipp Ropers · Heute, 07:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Achhammer

Im dritten Spiel nach der Winterpause konnte die Erste Mannschaft des MTV Diessen am vergangenen Sonntag zuhause gegen die (SG 1) Lechsee zum ersten Mal dreifach punkten, die Zweite trennte sich von der DJK Schwabhausen mit einem 2:2-Unentschieden.





Die Erste ging früh durch Daniel Karthe nach Vorlage von Sascha König in Führung und legte schnell durch Simon Holzinger nach Pass von Younes Kasdi und eine direkt verwandelte Ecke von Moritz Loh nach. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste knapp vor der Pause entschied Benjamin Steffes kurz nach dem Seitenwechsel mit einer schönen Einzelaktion und seinem Tor das Spiel. Anschließend erhöhten noch Philipp Ropers mit zwei Strafstößen nach Foul an Steffes und Handspiel sowie A-Jugend-Spieler Simon Schraid nach Vorarbeit von Yannik Friedrich zum 7:1-Endstand.



Die Zweite geriet erst in Rückstand, drehte die Partie durch ein Kopfballtor von Matteo Bonomo nach Eckball von Julian Pena und ein Treffer von Simon Mastaller nach Pass von Nick Busch, musste dann aber noch den Ausgleich zum insgesamt verdienten 2:2 hinnehmen.