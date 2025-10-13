MTV-Herren: Erste gewinnt, Zweite verliert

Nach einigen torreichen Partien fiel am vergangenen Sonntag nur jeweils ein Tor in den zwei Heimspielen der beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen.



Die Erste gewann gegen den Tabellenführer SV Hohenfurch knapp, aber absolut verdient mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte Philipp Ropers per Strafstoß nach Foul an Benjamin Steffes.



Die Zweite verlor gegen die SpFr Windach II nach einem ausgeglichenen Spiel ebenfalls nur knapp mit 0:1.



Für die Erste steht eine „englische“ Woche an, sie spielt am Donnerstag um 19:30 in Geltendorf. Am Sonntag empfangen dann beide Mannschaften den SV Igling.