MTV-Herren: Erste gewinnt erstes Rückspiel, Zweite verliert

Am vergangenen Sonntag standen für die Herrenmannschaften des MTV die ersten Rückspiele auswärts beim TSV Finning an.



Die Erste gewann spät, aber insgesamt verdient mit 2:1. Sascha König erzwang mit seiner Flanke ein Eigentor des gegnerischen Torhüters zur frühen Führung. Nach dem Ausgleich durch einen Handelfmeter erzielte Niklas Zimmermann in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Yannik Friedrich den umjubelten Siegtreffer.



Die Zweite musste gleich zwei Foulelfmeter gegen sich hinnehmen und verlor am Ende mit 1:3. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Ludwig Jehle nach Vorlage von Lucas Vief.