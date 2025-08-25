MTV-Herren: Erste bei Giesinger, Zweite mit Auswärtssieg

Das vergangene Wochenende war für die MTV-Herren auf und neben dem Platz erfolgreich. Die Erste war aufgrund einer Spielverlegung zwar spielfrei, stattete am Samstag aber ihrem Hauptsponsor Giesinger Bräu mit einer kleinen Delegation einen Besuch ab und ließ den Abend in Diessen dann gemütlich ausklingen.



Die Zweite gewann am Sonntag mit 2:1 auswärts beim SV Erpfting, die Tore erzielten Rückkehrer Julian Pena nach Pass von A-Jugend-Spieler Simon Schraid und Jan-Niklas Krapf nach Vorarbeit von Moritz Loh.



Am kommenden Wochenende empfangen beide Teams den FC Weil zu den nächsten Heimspielen. Ausnahmsweise spielt diesmal die Zweite zuerst um 15:00 und die Erste danach um 17:00.