MTV-Herren brauchen zuhause drei Punkte

Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag braucht die Erste Mannschaft des MTV Diessen am kommenden Sonntag um 14:00 zuhause gegen den SC Maisach drei Punkte.



„Wir brauchen diesmal wirklich unbedingt drei Punkte“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Im ersten Aufeinandertreffen Mitte Oktober war das Team vom Ammersee allerdings chancenlos und unterlag auswärts deutlich mit 0:4. In der Tabelle stehen die Maisacher mit 42 Punkten aus 26 Spielen auf einem guten fünften Platz, während die Diessener mit 25 Zählern nach 25 Partien auf Platz 11 weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen.



„Wir werden alles geben, um das Spiel für uns zu entscheiden“, gibt Ropers die Marschroute für seine Mannschaft vor.



Die Zweite Mannschaft des MTV will sich anschließend um 16:00 gegen den SV Erpfting den nächsten Heimsieg erspielen.