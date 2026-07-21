MTV-Herren bei Giesinger Bräu

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange. Zum Abschluss der zweiten Woche waren die Herren des MTV Diessen am vergangenen Samstagabend bei ihrem Partner und Sponsor Giesinger Bräu zu Gast. Nach Brotzeitbrettl, Schweinsbraten, Kaiserschmarrn und natürlich dem einen oder anderen Bier rundeten die obligatorischen Gesangseinlagen der aus der A-Jugend aufgerückten Spieler einen gelungenen Abend ab.