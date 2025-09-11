MTV-Herren bedanken sich bei Senertec für neue Trikots

Pünktlich zum Herbstbeginn durften sich die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen über schicke neue Trikots freuen. Neben dem klassischen Rot, edlem Weiß und den grauen Giesinger-Dressen laufen die Teams ab jetzt auch in elegantem Weinrot auf, angelehnt an die Trikots der AS Roma und die letztjährigen „Römer-Trikots“ des FC Augsburg.



Gesponsert wurde der komplette neue Satz inklusive dunkelblauer Torwart-Trikots und schwarzer Aufwärmshirts mal wieder von einem der treuesten Sponsoren des letzten Jahrzehnts: der Senertec Center Oberland GmbH um ihren Geschäftsführer Dominik Bukoll.



„Es ist für mich und unsere Familie eine Freude, den Sport in Diessen zu unterstützen. Die Bekanntschaft zu Spielern und Menschen rund um den MTV-Fußball verbindet. Wir wünschen den Mannschaften alles Gute für eine hoffentlich erfolgreiche Saison“, sagt Dominik Bukoll.



„Wir bedanken uns ganz herzlich für die großartige Unterstützung und hoffen, dass wir das mit guten Leistungen zurückzahlen und in den neuen Trikots möglichst viele Punkte und Siege holen können,“ sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.