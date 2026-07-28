MTV-Herren bedanken sich bei Bukoll für neue Aufwärmpullover von Philipp Ropers · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange. Pünktlich zu den ersten Testspielen durften sich die beiden Herrenmannschaften des MTV Diessen über schicke neue Aufwärmpullover in edlem Schwarz freuen.



Gesponsert wurde der komplette Satz mit insgesamt 60 Stück mal wieder von einem der treuesten Sponsoren des letzten Jahrzehnts: der Bukoll Heizung & Energietechnik GmbH um ihre Geschäftsführer Dominik Bukoll und Desiree Schwarz.





„Es ist für mich und unsere Familie eine Freude, den Sport in Diessen zu unterstützen. Die Bekanntschaft zu Spielern und Menschen rund um den MTV-Fußball verbindet. Wir wünschen den Mannschaften alles Gute für eine hoffentlich erfolgreiche Saison“, sagt Dominik Bukoll.



„Wir bedanken uns mal wieder ganz herzlich für die großartige Unterstützung und hoffen, dass wir das mit guten Leistungen zurückzahlen können,“ sagt sportlicher Leiter Philipp Ropers.