MTV-Herren bauen Medizinische Abteilung auf

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu und die Vorbereitung steht vor der Tür. Die Herren des MTV Diessen haben die Zeit genutzt, um sich auch neben dem Platz noch besser aufzustellen und eine Medizinische Abteilung aufgebaut.



Das Team vom Ammersee arbeitet ab sofort mit Orthopäde Dr. Tim Saier vom OVZ München Innenstadt, Physiotherapeut Florian Batzer und seinem Studio P22, den Reha-Trainern Matthias Keller und Denis Overlöper von PREHAB LAB sportphysiotherapie, Fitnesstrainer Michele Bonomo sowie dem Fitnessstudio Ammerfit zusammen. Ziele der Kooperation sind, in regelmäßiger Abstimmung und enger Zusammenarbeit Verletzungen vorzubeugen, diese optimal zu versorgen und die Rückkehr nach einer Pause möglichst gut zu gestalten.



Passend dazu hat die Erste Mannschaft am vergangenen Donnerstag vor dem Start in die Vorbereitung ein professionelles Screening mit Matthias Keller und seinem Team von PREHAB LAB sowie Dr. Tim Saier absolviert. Auf Basis der gewonnenen Daten werden individuelle und mannschaftliche Präventionsprogramme erstellt. Darüber hinaus dienen die Daten auch als Referenz- und Zielwerte für den Wiedereinstieg nach einer Verletzungspause.



Ermöglicht haben dies das PREHAB LAB selbst und als Medizinischer Sponsor die Römhild Apotheke mit jeweils einer sehr großzügigen Spende.



MTV-Spielertrainer Philipp Ropers ist begeistert: „Mit dem Aufbau unserer Medizinischen Abteilung sind wir einen weiteren großen und wichtigen Schritt auf unserem Weg gegangen. Entscheidend für den Erfolg der Kooperation ist nun, dass diese auch gelebt wird. Wir bedanken uns bei allen Partnern und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!“