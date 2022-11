MTV-Heimsieg gegen Neuried

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherten sich die MTV'lerinnen am Samstagnachmittag mit einem 4-2 Erfolg drei verdiente Punkte im Heimspiel gegen den TSV Neuried.



Der Respekt beider Teams voreinander war sichtlich groß, Diessen fand jedoch besser ins Spiel und kam in der ersten halben Stunde zu einem halben Dutzend Großchancen. Zweimal köpfte Maria Breitenberger jeweils nach Eckball durch Julia Stapff knapp am Tor vorbei. Nach 20 Minuten schickte Raffi Stemmer über die rechte Angriffseite Andrea Bichler auf die Reise, ihre Flanke versenkte Steffi Köhler aus kurzer Distanz zum 1-0. Nur Minuten später tauchte Leni Bonomo frei im Strafraum auf und traf den Ball nicht voll. Nach einer halben Stunde flankte Julia Stapff per Freistoß auf Kapitän Maria Breitenberger, die volley zum 2-0 traf. Es folgte ein schön vorgetragener MTV Angriff, den Abschluss von Leni Bonomo konnte Neurieds Verteidigerin auf der Linie klären, im direkten Gegenzug traf Dina Kühne für Neuried zum 2-1 Anschlusstreffer. Doch Diessen antwortete nochmals vor der Halbzeit. Erst verzog Breitenberger knapp, dann bediente Nele Baur mit einem wunderbaren Ball in die Schnittstelle Zoe Klein, die nicht lange fackelte und aus 15 Metern zum 3-1 traf.



Nach dem Seitenwechsel hielt Neuried voll dagegen, das Spiel war nun absolut offen. Larissa Müske parierte einen Flachschuss der Gäste glänzend. Nach einer knappen Stunde sorgte Julia Stapff per Freistoß für die 4-1 Vorentscheidung. Ihr Schuss aus 35 Metern rutschte an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck. Neuried gab nicht auf und drückte in den letzten 20 Minuten auf das MTV Tor. Erin Aboulenour verkürzte 10 Minuten vor dem Ende nochmals auf 4-2, mehr gelang den Müchnerinnen allerdings nicht.



"Natürlich gab es heute ein paar Faktoren, die anders waren als die letzten Wochen," zog Coach Weis das Resümee. Erstmals hatte der MTV fast die volle Kapelle im Kader und 5 frische Spielerinnen auf der Bank. "Wir hatten heute auch das nötige Spielglück und mehr Durchschlagskraft als in den letzten Wochen. In Summe war es ein sehr intensives und packendes Spiel von 2 starken Teams." Nach einem spielfreien Wochenende wartet am letzten Spieltag noch der gut aufgelegte Aufsteiger aus Überacker auf den MTV Diessen.