MTV Hammah setzt neuen Trainer schon jetzt mit auf die Bank

Pascal Voigt wurde beim MTV Hammah schon als Trainer der nächsten Saison vorgestellt. Nun übernimmt der 34-Jährige schon während der Saison. Das hat Vorteile.
Pascal Voigt hatte beim MTV Hammah seine Spielerlaufbahn beendet und bei der zweiten Mannschaft seine ersten Trainererfahrungen gesammelt. Von 2023 bis 2025 trainierte er die zweite Mannschaft in der 1. Kreisklasse und realisierte mit der Vizemeisterschaft den Kreisliga-Aufstieg. Aus beruflichen und privaten Gründen hatte er dann eine Pause eingelegt.
Anfang November hatte der MTV Hammah bekanntgegeben, dass Voigt zur kommenden Saison die erste Mannschaft übernehmen wird. Der jetzige Trainer Sebastian Frost sei beruflich zu sehr eingespannt, solle aber im Verein eine anschließende Aufgabe übernehmen, teilte Obmann Heiko Reinboth mit.
„Jetzt ziehen wir das Ganze aber vor: Pascal und Sebastian bilden ab Januar gemeinsam das Trainerteam der ersten Mannschaft“, sagt Reinboth nun.
Für Pascal Voigt, der das Umfeld und die meisten Spieler des MTV sowieso gut kennt, soll so „die Mannschaft und Abläufe frühzeitig kennenlernen und sich Schritt für Schritt in seine neue Rolle einfinden“, sagt Reinboth.
Im Sommer übernimmt Voigt die Mannschaft dann allein verantwortlich. „So entsteht kein harter Cut - Trainerteam und Mannschaft können sich in Ruhe aufeinander einstellen und Abläufe gemeinsam entwickeln“, sagt Reinboth.
Auch für Sebastian Frost sei dies eine „Ideal-Lösung“. Durch die geteilte Verantwortung könne er seine beruflichen Aufgaben besser mit dem Training vereinbaren und bekomme etwas mehr Flexibilität. Frost bleibe weiterhin im Trainerteam, er und Voigt werden den MTV Hammah als Duo durch die Rückrunde führen.