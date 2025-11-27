– Foto: Brunsch

MTV Hammah setzt neuen Trainer schon jetzt mit auf die Bank Diese Vorteile verspricht sich der Verein Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Hammah Pascal Voigt

Pascal Voigt wurde beim MTV Hammah schon als Trainer der nächsten Saison vorgestellt. Nun übernimmt der 34-Jährige schon während der Saison. Das hat Vorteile.

Pascal Voigt hatte beim MTV Hammah seine Spielerlaufbahn beendet und bei der zweiten Mannschaft seine ersten Trainererfahrungen gesammelt. Von 2023 bis 2025 trainierte er die zweite Mannschaft in der 1. Kreisklasse und realisierte mit der Vizemeisterschaft den Kreisliga-Aufstieg. Aus beruflichen und privaten Gründen hatte er dann eine Pause eingelegt. Anfang November hatte der MTV Hammah bekanntgegeben, dass Voigt zur kommenden Saison die erste Mannschaft übernehmen wird. Der jetzige Trainer Sebastian Frost sei beruflich zu sehr eingespannt, solle aber im Verein eine anschließende Aufgabe übernehmen, teilte Obmann Heiko Reinboth mit.

„Jetzt ziehen wir das Ganze aber vor: Pascal und Sebastian bilden ab Januar gemeinsam das Trainerteam der ersten Mannschaft“, sagt Reinboth nun. Diese Vorteile verspricht sich der Verein