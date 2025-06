MTV Hammah: Mit feiner Technik im Rennen um das „Tor des Monats“

Im drittletzten Saisonspiel der Bezirksliga trifft der MTV Hammah auswärts auf den TSV Stotel. Stürmer Jan Michel wird in der siebten Minute zentral vor dem gegnerischen Strafraum von Luca Schönfeld bedient. „Das war eigentlich ein Scheiß-Pass“, sagt Michel und lacht.

Der Ball kommt nämlich nicht in seinen Lauf sondern in den Rücken. Michel verarbeitet den Ball per Hacke. „Das war so gewollt - dass der Ball dann aber auch so kommt ...“, sagt der technisch versierte Offensivspieler und freut sich.