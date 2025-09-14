MTV Hammah lässt Hedendorf keine Chance – VSV zu harmlos

Ganz bitter: DSV-Torhüter Marcel Bernhardt wurde nach einem Foul mit einer Roten Karte und einem frühen Foulelfmeter doppelt bestraft (12.). „Die Mannschaft hat in Unterzahl ein tolles Spiel gemacht“, sagt Trainer Filippo Callerame.

„Unser großes Problem ist, dass wir zu viele Fehler machen, was in der Bezirksliga eiskalt bestraft wird.“ Dass Deinste in der Nachspielzeit nach langem Kampf durch ein Eigentor mit leeren Händen da stand, passt ins aktuelle Bild des personell geschwächten Tabellenvorletzten.