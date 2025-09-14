MTV Hammah lässt Hedendorf keine Chance – VSV zu harmlos

Hedendorf enttäuscht im Derby, Deinste kassiert ein bitteres Eigentor und A/O II klettert nach oben. So lief der Bezirksliga-Spieltag.
Ganz bitter: DSV-Torhüter Marcel Bernhardt wurde nach einem Foul mit einer Roten Karte und einem frühen Foulelfmeter doppelt bestraft (12.). „Die Mannschaft hat in Unterzahl ein tolles Spiel gemacht“, sagt Trainer Filippo Callerame.
„Unser großes Problem ist, dass wir zu viele Fehler machen, was in der Bezirksliga eiskalt bestraft wird.“ Dass Deinste in der Nachspielzeit nach langem Kampf durch ein Eigentor mit leeren Händen da stand, passt ins aktuelle Bild des personell geschwächten Tabellenvorletzten.
Möglicherweise hätte die Partie eine andere Ausfahrt genommen, wenn O/O-Torjäger Janosch Lüders seine Möglichkeit zum 2:0 genutzt hätte.
„In der zweiten Halbzeit bekommen wir leider sehr früh das 1:1“, sagt Trainer Arne Hees. „Die Rote Karte für eine Notbremse war der Gamechanger, dem Druck von Cuxhaven konnten wir nicht standhalten.“
A/O drückte lange vergeblich auf den Siegtreffer bis Stotels Fabian Henning für ein Foulspiel die Rote Karte sah (90.+3). Nach dem folgenden Freistoß brachte Doppelpacker Justin Allers die Gastgeber doch entscheidend in Führung, die mit vier Siegen aus sechs Spielen weiter nach oben klettern.
Ein herber Rückschlag für die VSV, für die sich lediglich kurz nach der Halbzeit die Ausfahrt für einen Punktgewinn anbot, Nelson Eberstein die Möglichkeit zum Ausgleich aber ungenutzt ließ.
„Selbst wenn wir da das Tor machen, wage ich über 90 Minuten zu bezweifeln, dass wir zurück ins Spiel gekommen wären“, sagt VSV-Coach Björn Stobbe.
„Insbesondere in der ersten Halbzeit waren wir für ein Landkreis-Derby, harmlos ausgedrückt, nicht griffig genug.“ Auf der anderen Seite freute sich Hammahs Trainer Sebastian Frost nicht nur über das Ergebnis, sondern war „vor allem mit der Art und Weise“ zufrieden.
Landesliga-Co-Trainer Maxim Depperschmidt vertrat Patrick Reis am Seitenrand und beobachte eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. „Dann verursachen wir aber einen Elfmeter und das Spiel kippt“, so Depperschmidt.“
Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche verpasst D/A bei Aufsteiger Geestland einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller.