MTV Hammah gewinnt das Spitzenspiel in Cuxhaven Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

In der Fußball-Bezirksliga konnte sich Spitzenreiter Hammah bei Verfolger Eintracht Cuxhaven durchsetzen. Am anderen Ende der Tabelle dokumentierte Estebrügge den Aufwärtstrend und verließ nach dem 1:1 gegen Apensen den letzten Platz

Die erfolgreichen Auftritte der letzten Wochen konnten die ASCer auch gegen Apensen fortsetzen und schafften ein zufriedenstellendes 1:1. Speziell die Innenverteidiger Johannes Nissen und Kaan Bayrak überzeugten und Trainer Walerij Hettich lobte: "Das war erneut eine gute kämpferische Leistung und wir sind froh, den Kontakt zur Konkurrenz hergestellt zu haben. Damit war vor Kurzem noch nicht zu rechnen." Nicht so recht einverstanden mit dem Resultat war TSV-Coach Sönke Ungeheuer: "Wir hatten wesentlich mehr Spielanteile und auch die besseren Gelegenheiten. Ich hatte mir mehr erhofft, aber unverdient war der Teilerfolg für den Gegner keineswegs." Tore: 1:0 (70.) Meyer, 1:1 (83.) Meyn.

Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt, beide hatten zuletzt eine Niederlagen-Serie zu verdauen. Die hielt für die Bargstedter weiter an und damit rutschten sie ans Ende der Tabelle. Trainer Marcus Böckmann war natürlich enttäuscht: "Wir haben ganz ordentlich mitgespielt, dann aber heftige Fehler gemacht und so kam eine derbe Niederlage zustande. Schlechter kann es jetzt nicht mehr werden und wir werden in der langen Pause alles versuchen, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen."

Tore: 1:0 (15.) Severs, 2:0 (30.) von Glahn, 3:0 (54.) Städtler, 4:0 (67., FE) von Glahn.