MTV Gifhorn zurück in der Landesliga

TSV Hehlingen – SSV Vorsfelde II 1:4

Vorsfelde präsentierte sich auswärts effizient und legte mit drei Treffern in der ersten halben Stunde den Grundstein. Ismail (7.), Schmidt (22.) und Kolbig (29.) trafen früh, Burgstedt stellte in der Nachspielzeit den Endstand her (90.). Hehlingen verkürzte kurz zuvor durch Hertwich (90.), blieb aber insgesamt zu passiv. Vorsfelde festigte damit Platz drei in der Tabelle.