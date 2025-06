MTV Gifhorn und MTV Isenbüttel mit klarem Abschluss

So., 15.06.2025, 15:00 Uhr

Der MTV Isenbüttel drehte ein 0:2 gegen Kästorf-Warmenau und verabschiedet sich als Vizemeister standesgemäß. Die Gäste führten durch Marcel Reis (15.) und Lukas Meyer (46.), doch Isenbüttel schlug durch Helms (50.), Amin (63., 90.), Schröder (78.) und Zick (89.) beeindruckend zurück. Kästorf-Warmenau muss als Vorletzter den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. Isenbüttel schließt mit starken 68 Punkten ab.

SV Reislingen/Neuhaus – SSV Vorsfelde II 1:4

Der SSV Vorsfelde II untermauerte zum Saisonabschluss seine starke Form und setzte sich souverän mit 4:1 in Reislingen/Neuhaus durch. Früh brachte Lennart Schmidt (3.) Vorsfelde in Führung, die David Cioffo (43.) nur kurz vor der Pause verkürzen konnte. Yasin Hermes (57.) und Marcel-Luis Mokry (71.) machten den Sieg perfekt. Reislingen/Neuhaus bleibt als Tabellen-13. in der Liga.