MTV Gifhorn rüstet für die Landesliga auf

Der MTV Gifhorn schaffte in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg, nachdem man zuvor aus der Oberliga bis in die Bezirksliga durchgereicht wurde. Um in der Landesliga eine ruhige Saison zu haben oder sogar nach oben zu schielen, stellte der Verein via Instagram nun drei weitere Transfers vor, die richtig Qualität mit sich bringen..

Zum einen wird Ensar Maloku aus der U23 von Eintracht Braunschweig nach Gifhorn wechseln. Der junge zentrale Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung des NLZ von Eintracht Braunschweig und lief für die Löwen auch schon 13 Mal in der Landesliga auf, wo der starke Zweikämpfer auch den Aufstieg in die Oberliga feierte. In der abgelaufenen Saison stand er zwölf Mal auf dem Feld, sechs Mal in der Startelf und erzielte ein Tor. Der Mann, der in Gifhorn die Nummer sechs tragen wird, überzeugt durch starke Übersicht und eine gepflegte Härte, was auch seine zwei Gelb/Rote Karten in der abgelaufenen Saison zeigten.

Zwei weitere Neuzugänge kommen beide aus Wolfsburg von Lupo Martini und werden die Offensive verstärken. Zum einen kommt Simone De Gaetani. Der 22-Jährige spielte in der Jugend unter anderem für die Freien Turner und die Eintracht in Braunschweig. Seit 2022 war der Offensivmann für Lupo in der Oberliga aktiv. Insgesamt kam er auf 35 Einsätze, in denen er vier Mal traf. In der abgelaufenen Saison war er in zwölf Partien auf dem Feld, erzielte ein Tor, kam jedoch nur von der Bank. Hinzu kamen zehn Einsätze in der zweiten Herren, die Bezirksliga spielt und erzielte dort zehn Tore, was zeigt, welche Qualitäten er mitbringt.

Der dritte im Bunde ist Justin Cimino. Auch Cimino ist 22 Jahre alt und verstärkt die Offensive des Aufsteigers. Cimino bringt 62 Oberliga-Spiele als Erfahrung mit, in denen er sieben Tore schoss. In der abgelaufenen Saison war er 18 Mal auf dem Feld, erzielte drei Tore, stand jedoch das letzte Mal im Oktober in der Startelf.