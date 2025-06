MTV Gifhorn: Drei Abschiede nach Aufstiegssaison

Auch Tim Biermann, der mit der Rückennummer 24 auflief, wird den MTV Gifhorn verlassen. Er zieht berufsbedingt um und verabschiedet sich nach nur einer, aber intensiven Saison.

„Ungeschlagen geblieben, aufgestiegen und eine Mannschaft, in der ich mich von Anfang an mega wohlgefühlt habe – dafür bin ich einfach nur dankbar“, schreibt Biermann. Er bedankt sich ausdrücklich für den Zusammenhalt und die gemeinsamen Erlebnisse auf und neben dem Platz. Für die Landesliga wünscht er dem Team weiterhin viel Erfolg.

Noah Tortora kehrt zu seinem Heimatverein zurück

Noah Tortora verlässt den MTV Gifhorn ebenfalls nach der Aufstiegssaison. Der Mittelfeldspieler schließt sich seinem Heimatverein in Reislingen an, um dort wieder voll anzugreifen.

In seinem Abschied richtet Tortora bewegende Worte an das Team und die Fans: „Ich kam immer mit einem Grinsen in die Kabine und habe mich auf jede Einheit mit euch gefreut.“ Er hebt die besondere Stimmung im Stadion und den starken Teamgeist hervor. Auch wenn seine sportliche Zukunft nicht mehr beim MTV liegt, kündigt er an, dem Verein als Zuschauer verbunden zu bleiben.

Mit dem Abschied von Mats-Ole Rücker, Tim Biermann und Noah Tortora verliert der MTV Gifhorn drei Spieler, die maßgeblich zum Aufstieg beigetragen haben. Der Verein wünscht allen dreien für ihren weiteren Weg alles Gute.