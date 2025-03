MTV Gifhorn bleibt ungeschlagen – Vorsfelde II mit Kantersieg

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 konnte der MTV Gifhorn seine Serie halten, kam aber beim MTV Isenbüttel nicht über ein 1:1 hinaus. Während der SSV Vorsfelde II mit einem 7:1-Kantersieg gegen Grün-Weiß Calberlah ein Ausrufezeichen setzte, blieben die Abstiegsduelle hart umkämpft. Der TSV Ehmen hielt mit einem klaren Erfolg über Hillerse den Anschluss an die Spitzengruppe, während sich der SV Gifhorn und Reislingen/Neuhaus torlos trennten. Im Tabellenkeller gelang Wilsche-Neubokel mit einem knappen Sieg über Wendschott ein wichtiger Schritt.

Ein frühes Tor von Jonas Höft (5.) brachte den VfR Wilsche-Neubokel auf Kurs, der sich mit einem knappen Heimsieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte. Paul Radermacher Garcia erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0, doch Wendschott blieb dran und kam durch Antonio Millemaci (74.) noch einmal heran. Trotz druckvoller Schlussphase der Gäste brachte Wilsche den Vorsprung über die Zeit und zieht in der Tabelle an Wendschott vorbei. Für den WSV wird die Lage mit nun 14 Punkten immer brenzliger.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied der HSV Hankensbüttel die Partie in der Schlussviertelstunde. Rufus Chefu (74.) brachte die Gäste in Führung, ehe Nils Dammann (84.) und Marvin Schiller (90.+3) den Auswärtssieg perfekt machten. Hehlingen blieb offensiv weitgehend harmlos und verpasste die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Hankensbüttel sammelt wichtige Punkte und verbessert sich auf Platz zwölf.

In einer turbulenten Partie musste sich der FC Brome trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende knapp geschlagen geben. Gianluca Calogero Volanti (8.) brachte Lupo in Front, doch Brome drehte das Spiel durch Riaan-Philipp Schmidt (23.) und Laurens Schönke (36.). Noch vor der Pause sorgte Mohammed Sabri (45.+1) für den erneuten Ausgleich, bevor Vincenzo Catapano (86.) per Distanzschuss den späten Siegtreffer für die Gäste erzielte. Lupo Martini II verbessert sich damit auf Rang neun, während Brome weiter in der unteren Tabellenhälfte feststeckt.

FC Brome 1919 – USI Lupo Martini Wolfsburg II 2:3

FC Brome 1919: Jannis Meyer, Nick Zinn, Marvin Keller (77. Sharif Mohammadi), Riaan-Philipp Schmidt, Hendrik Hildebrandt, Hendrik Svetlik, Johann Staak (46. Levi Aloe), Marc Steckhan, Eric Meyer, Laurens Schönke (81. Tamim Mohammad), Marcel Kahrens - Trainer: Mark-Oliver Schmidt

USI Lupo Martini Wolfsburg II: Johannes Konert (34. Antonio Dustin Scalogna), Giovanni-Massimiliano Schettino, Marvin Thiel (65. Rudi Sanhudo Wojtowicz), Arian Ademi, Vincenzo Catapano, Tom Winkelmann (73. Fabrizio Alaimo), Ivan Olverio, Gianluca Calogero Volanti, Mohammed Sabri (60. Vincenzo Albanese), Bosse Bente, Davide de Gaetani (88. Gabriel-Armando Schettinho) - Trainer: Ante Rezic - Trainer: Lennart Gutsche

Schiedsrichter: Mohamed Elbrol

Tore: 0:1 Gianluca Calogero Volanti (8.), 1:1 Riaan-Philipp Schmidt (23.), 2:1 Laurens Schönke (36.), 2:2 Mohammed Sabri (45.+1), 2:3 Vincenzo Catapano (86.)

