 2026-03-31T12:46:47.606Z

Allgemeines

🗣: MTV gewinnt "klasse Spiel" – "Zweikämpfe am Limit" in Bullach

Die Stimmen zum 23. Spieltag der Bezirksliga Süd

von Michel Guddat · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser
Der TSV Geiselbullach und der TSV Gilching schenkten sich nichts.
Der TSV Geiselbullach und der TSV Gilching schenkten sich nichts. – Foto: Dieter Metzler

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Der TSV Gilching-Argelsried bleibt nach dem Sieg gegen den TSV Geiselbullach weiter oben dran. Schlusslicht Wolfrathshausen hat sich gegen den SV Pullach den fünften Zähler in dieser Saison erarbeitet. Die Stimmen zum 23. Spieltag der Bezirksliga Süd.

Sa., 28.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
1
2

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir verlieren eine sehr intensiv geführte Partie gegen den TSV Gilching-Argelsried, in der Zweikämpfe zum Teil sehr am Limit geführt wurden. Das Spiel hat sich hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt hat, die ganz großen Torraumszenen haben gefehlt. Ein Unentschieden hätten wir verdient gehabt. Leider konnten wir uns auch diese Woche nicht mit Punkten belohnen.

Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben einen super Kampf abgeliefert. Für uns heißt es jetzt weitermachen und nächste Woche im direkten Duell gegen Polling punkten.«
So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
3
4
Abpfiff
Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir verlieren 3:4 zu Hause gegen den MTV, weil wir in Summe einfach zu viele kleine und technische Fehler gemacht haben. Zudem nutzen wir unsere Torchancen nicht so konsequent wie der Gegner, der mit zwei Unterschiedsspielern im Kader genau die Qualität auf den Platz bringt, die reicht, um uns daheim zu schlagen.«
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Das Spiel heute war ein klasse Bezirksligaspiel von beiden Seiten, und am Ende wäre eine Punkteteilung wohl gerecht gewesen. Wir sind sehr gut reingekommen und gehen nach einem Traumtor von Pippo Skodic, der eine Volley‑Direktabnahme in den Winkel setzt, mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann einen Doppelschlag, können aber postwendend durch einen sehr starken Francisco Afonso ausgleichen. Danach war es ein Duell auf Augenhöhe.

Wir haben uns anschließend etwas tiefer fallen lassen und mit klaren Aktionen nach vorne immer wieder Konter gesucht – einen davon verwandeln wir zum 3:2. Der Gegner kommt jedoch erneut zurück zum 3:3 und schwächt sich später mit Gelb-Rot selbst. Die numerische Überzahl hat man aber nicht gesehen, weil der SV Untermenzing aufopferungsvoll gekämpft und den Mann weniger durch pure Kampfkraft ausgeglichen hat. Wir hingegen sind an unsere Leistungsgrenze gekommen, konnten aber noch einmal durchstecken und erzielen so das 4:3, das wir leidenschaftlich verteidigt haben.

Bis zum Schluss war es extrem spannend, ein sehr gutes Bezirksligaspiel, und heute waren wir einfach die Glücklicheren. In Summe haben wir nun zwei Siege am Stück, stehen als Aufsteiger auf dem siebten Platz – das ist ein überragendes Ergebnis. Wir sind so gut wie gesichert und dürfen wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal Bezirksliga spielen. Gerade weil uns aktuell einige Leute fehlen, war das heute ein ganz, ganz großer Erfolg.«

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
0
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
2
0

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
2
1
Abpfiff

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
Abgesagt

So., 29.03.2026, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SC Olching
SC OlchingSC Olching
Abgesagt

Do., 07.05.2026, 19:30 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
19:30