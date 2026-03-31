🗣: MTV gewinnt "klasse Spiel" – "Zweikämpfe am Limit" in Bullach

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir verlieren 3:4 zu Hause gegen den MTV, weil wir in Summe einfach zu viele kleine und technische Fehler gemacht haben. Zudem nutzen wir unsere Torchancen nicht so konsequent wie der Gegner, der mit zwei Unterschiedsspielern im Kader genau die Qualität auf den Platz bringt, die reicht, um uns daheim zu schlagen.«

Wir haben uns anschließend etwas tiefer fallen lassen und mit klaren Aktionen nach vorne immer wieder Konter gesucht – einen davon verwandeln wir zum 3:2. Der Gegner kommt jedoch erneut zurück zum 3:3 und schwächt sich später mit Gelb-Rot selbst. Die numerische Überzahl hat man aber nicht gesehen, weil der SV Untermenzing aufopferungsvoll gekämpft und den Mann weniger durch pure Kampfkraft ausgeglichen hat. Wir hingegen sind an unsere Leistungsgrenze gekommen, konnten aber noch einmal durchstecken und erzielen so das 4:3, das wir leidenschaftlich verteidigt haben. Bis zum Schluss war es extrem spannend, ein sehr gutes Bezirksligaspiel, und heute waren wir einfach die Glücklicheren. In Summe haben wir nun zwei Siege am Stück, stehen als Aufsteiger auf dem siebten Platz – das ist ein überragendes Ergebnis. Wir sind so gut wie gesichert und dürfen wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal Bezirksliga spielen. Gerade weil uns aktuell einige Leute fehlen, war das heute ein ganz, ganz großer Erfolg.« Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Das Spiel heute war ein klasse Bezirksligaspiel von beiden Seiten, und am Ende wäre eine Punkteteilung wohl gerecht gewesen. Wir sind sehr gut reingekommen und gehen nach einem Traumtor von Pippo Skodic, der eine Volley‑Direktabnahme in den Winkel setzt, mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann einen Doppelschlag, können aber postwendend durch einen sehr starken Francisco Afonso ausgleichen. Danach war es ein Duell auf Augenhöhe.