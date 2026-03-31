🗣: MTV gewinnt "klasse Spiel" – "Zweikämpfe am Limit" in Bullach

Der TSV Gilching-Argelsried bleibt nach dem Sieg gegen den TSV Geiselbullach weiter oben dran. Schlusslicht Wolfrathshausen hat sich gegen den SV Pullach den fünften Zähler in dieser Saison erarbeitet. Die Stimmen zum 23. Spieltag der Bezirksliga Süd.
Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Wir verlieren eine sehr intensiv geführte Partie gegen den TSV Gilching-Argelsried, in der Zweikämpfe zum Teil sehr am Limit geführt wurden. Das Spiel hat sich hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt hat, die ganz großen Torraumszenen haben gefehlt. Ein Unentschieden hätten wir verdient gehabt. Leider konnten wir uns auch diese Woche nicht mit Punkten belohnen.
Wir haben uns anschließend etwas tiefer fallen lassen und mit klaren Aktionen nach vorne immer wieder Konter gesucht – einen davon verwandeln wir zum 3:2. Der Gegner kommt jedoch erneut zurück zum 3:3 und schwächt sich später mit Gelb-Rot selbst. Die numerische Überzahl hat man aber nicht gesehen, weil der SV Untermenzing aufopferungsvoll gekämpft und den Mann weniger durch pure Kampfkraft ausgeglichen hat. Wir hingegen sind an unsere Leistungsgrenze gekommen, konnten aber noch einmal durchstecken und erzielen so das 4:3, das wir leidenschaftlich verteidigt haben.
Bis zum Schluss war es extrem spannend, ein sehr gutes Bezirksligaspiel, und heute waren wir einfach die Glücklicheren. In Summe haben wir nun zwei Siege am Stück, stehen als Aufsteiger auf dem siebten Platz – das ist ein überragendes Ergebnis. Wir sind so gut wie gesichert und dürfen wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal Bezirksliga spielen. Gerade weil uns aktuell einige Leute fehlen, war das heute ein ganz, ganz großer Erfolg.«