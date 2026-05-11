MTV gewinnt auch das letzte Heimspiel

Glückliche MTV Mädels nach dem Heimsieg

Mit einem verdienten 3-0 Erfolg holten sich die Frauen des MTV Diessen am Wochenende den nächsten Dreier. Das Besondere daran: Es war das letzte Heimspiel der Saison. Mit diesem Erfolg bleibt das Team von Coach Nico Weis zuhause über die gesamte Saison ungeschlagen.

Der MTV fand sofort ins Spiel, schon nach wenigen Minuten hatte Andrea Bichler die erste Großchance, ihr Abschluss ging knapp übers Tor. Nach einer Viertelstunde schoss dann Laura Braunegger die Diessnerinnen aus 18 Metern mit 1-0 in Führung. Nur 6 Minuten später legte Heike Socher quer für Andrea Bichler, die im Nachschuss zum 2-0 einnetzte. Mit zunehmender Spielzeit wachte Neuried auf und war nun besser im Spiel. Einen Schuss aus der zweiten Reihe lenkte Diessens Keeperin Larissa Müske mit einer starken Parade an die Querlatte. Kurz vor der Pause segelte eine Flanke aus dem Halbfeld von Sabrina Rapp vorbei an Freund und Feind ins lange Eck zum 3-0 Halbzeitstand.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie mehr und mehr zerfahren, beide Mannschaften hielten defensiv stark dagegen und ließen nur wenige Torchancen zu. Wenn Neuried zum Abschluss kam, war Diessens Nachwuchskeeperin Hannah Moser zur Stelle und entschärfte. Auf MTV Seite scheiterte Sabrina Rapp erst aus der Distanz, später aus spitzem Winkel am Pfosten nach einem schönen Zuspiel von Nele Baur. Am Ende blieb es beim 3-0 für die Gastgeberinnen.