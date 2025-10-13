MTV Frauen erkämpfen einen Punkt

Das ersatzgeschwächte Team des MTV Diessen zeigte am vergangenen Samstag Kämpferherz und holte sich am Ende nach einem tollen Fight einen Punkt gegen den SC Huglfing.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß, schon nach nicht mal einer Minute landete ein Fernschuss von Celina Costantini zur 1-0 Führung im Netz. Der Treffer gab dem SC Huglfing viel Selbstvertrauen, Diessen brauchte lange, um ins Spiel zu finden und die Nervosität abzulegen. Nach einer halben Stunde schnappte sich Steffi Köhler im Anschluss an einen Freistoß von Julia Stapff den Abpraller und wurde von einer Abwehrspielerin des SC umgegrätscht, den fälligen Strafstoß verwandelte Zoe Klein zum 1-1 Ausgleich. Im Anschluss verloren die bis dahin dominanten Gäste ein wenig die Struktur, Diessen wurde besser, nach einem schönen Alleingang scheiterte Laura Braunegger an Huglfings Torhüterin.