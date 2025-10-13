MTV Frauen erkämpfen einen Punkt

Das ersatzgeschwächte Team des MTV Diessen zeigte am vergangenen Samstag Kämpferherz und holte sich am Ende nach einem tollen Fight einen Punkt gegen den SC Huglfing.
Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß, schon nach nicht mal einer Minute landete ein Fernschuss von Celina Costantini zur 1-0 Führung im Netz. Der Treffer gab dem SC Huglfing viel Selbstvertrauen, Diessen brauchte lange, um ins Spiel zu finden und die Nervosität abzulegen. Nach einer halben Stunde schnappte sich Steffi Köhler im Anschluss an einen Freistoß von Julia Stapff den Abpraller und wurde von einer Abwehrspielerin des SC umgegrätscht, den fälligen Strafstoß verwandelte Zoe Klein zum 1-1 Ausgleich. Im Anschluss verloren die bis dahin dominanten Gäste ein wenig die Struktur, Diessen wurde besser, nach einem schönen Alleingang scheiterte Laura Braunegger an Huglfings Torhüterin.
In der zweiten Halbzeit begann das Spiel zerfahren, mit der ersten guten Tormöglichleit ging Huglfing durch Marie Lang erneut in Führung. In den Folgeminuten verpasste es der SC jedoch, auf 3-1 zu stellen. 10 Minuten vor dem Ende flog den Gästen dann ein eigener Eckball um die Ohren. Steffi Köhler schnappte sich den Ball und marschierte 70 Meter über das Feld, Huglfings Torhüterin versuchte zu klären. Diessens Jüngste, Antonia Huber, blockte den Ball, setzte entschlossen nach und legte den Ball mustergültig in die Mitte, wo Felicia Wacker zum 2-2 Ausgleich vollstreckte - während Diessens Toptorjägerinnen Zoe Klein und Andrea Bichler verletzt an der Seitenlinie jubelten. In der Schlussphase versuchte es der SC Huglfing mit wütenden Angriffen, klare Torchancen sprangen aber nicht mehr heraus. So blieb es beim 2-2 Unentschieden.
Am kommenden Wochenende tritt der MTV am Sonntag in Untermenzing an.