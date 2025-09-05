MTV Engelbostel-Schulenburg nutzt schwache Kleefelder Phase konsequent

Der TuS Kleefeld hat in der Bezirksliga 2 Hannover einen herben Rückschlag kassiert. Im „Heimspiel“ auf dem Platz des FC Neuwarmbüchen unterlag der Aufsteiger dem MTV Engelbostel-Schulenburg mit 1:4. Bereits zur Pause war die Partie vorentschieden, nachdem die Gäste eine schwache Kleefelder Anfangsphase gnadenlos ausnutzten.
Luigi Rizzo brachte Engelbostel-Schulenburg früh in Führung (5.), Louis Trollmann (28.) und Konrad Dirk Mohrig (32.) erhöhten binnen weniger Minuten auf 3:0. Erst ein Treffer von Aaron Buhrow (39.) ließ kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgebern aufkeimen – doch Trollmann stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (45.).
Trainer Seizinger: „Das war unser schlechtestes Saisonspiel“
Nach dem Spiel fand TuS-Coach Maik Seizinger deutliche Worte: „Gestern war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was es braucht, um ein Fußballspiel gewinnen zu können. Engelbostel war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient (auch in der Höhe) gewonnen.“
Während die Gäste aus Engelbostel mit dem zweiten Sieg in Folge auf Rang neun klettern und den Anschluss an das obere Mittelfeld hergestellt haben, fällt Kleefeld mit sechs Punkten auf Platz zehn zurück. Die Bilanz ist nach fünf Spielen nun ausgeglichen – zwei Siege, drei Niederlagen, ein Torverhältnis von 12:12.
Kleefeld in der Pflicht – Reaktion gefordert
Nach dem schwachen Auftritt ist vor allem eine Reaktion gefragt: In der kommenden Partie muss sich das Team wieder deutlich gefestigter präsentieren, um nicht weiter abzurutschen. Die Konkurrenz im Tabellenmittelfeld bleibt eng beieinander, doch mit vier direkten Abstiegsplätzen und einem weiteren Relegationsplatz ist der Druck bereits in der frühen Saisonphase spürbar.
TuS Kleefeld – MTV Engelbostel-Schulenburg 1:4
TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Niklas Freese, Raphael Schütte, Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Erwin Podrimaj, Frederic Nicolas Kouame, Nicolas Ludwig, Christopher Hayduk, Niclas Lobback, Marcel Hayduk - Trainer: Maik Seizinger
MTV Engelbostel-Schulenburg: Deniz Arslan, Koray Aktas, Gabriel Luttermann, Elvis Peqi, Andres Berger, Konrad Dirk Mohrig, Luigi Rizzo, Niklas Kirstein, Luca Renner, Louis Trollmann, Can-Tuncay Schwedt - Trainer: Emilio Ortega
Tore: 0:1 Luigi Rizzo (5.), 0:2 Louis Trollmann (28.), 0:3 Konrad Dirk Mohrig (32.), 1:3 Aaron Buhrow (39.), 1:4 Louis Trollmann (45.)