MTV Engelbostel-Schulenburg nutzt schwache Kleefelder Phase konsequent

Der TuS Kleefeld hat in der Bezirksliga 2 Hannover einen herben Rückschlag kassiert. Im „Heimspiel“ auf dem Platz des FC Neuwarmbüchen unterlag der Aufsteiger dem MTV Engelbostel-Schulenburg mit 1:4. Bereits zur Pause war die Partie vorentschieden, nachdem die Gäste eine schwache Kleefelder Anfangsphase gnadenlos ausnutzten.

Luigi Rizzo brachte Engelbostel-Schulenburg früh in Führung (5.), Louis Trollmann (28.) und Konrad Dirk Mohrig (32.) erhöhten binnen weniger Minuten auf 3:0. Erst ein Treffer von Aaron Buhrow (39.) ließ kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgebern aufkeimen – doch Trollmann stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (45.).

Nach dem Spiel fand TuS-Coach Maik Seizinger deutliche Worte: „Gestern war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was es braucht, um ein Fußballspiel gewinnen zu können. Engelbostel war uns in allen Belangen überlegen und hat verdient (auch in der Höhe) gewonnen.“

Während die Gäste aus Engelbostel mit dem zweiten Sieg in Folge auf Rang neun klettern und den Anschluss an das obere Mittelfeld hergestellt haben, fällt Kleefeld mit sechs Punkten auf Platz zehn zurück. Die Bilanz ist nach fünf Spielen nun ausgeglichen – zwei Siege, drei Niederlagen, ein Torverhältnis von 12:12.