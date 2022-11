Der MTV Dießen fuhr einen ganz wichtigen 4:2-Heimsieg gegen den TSV Neuried ein – Foto: Thomas Ernstberger

MTV Dießen zuhause erneut erfolgreich, Höhenrain klettert mit Sieg zurück an die Tabellenspitze Frauenfußball kompakt

„Das Glück steht einfach nicht auf unserer Seite.“ Gilchings Trainer Benjamin Renkl haderte nach der nächsten Heimniederlage mit dem Schicksal.

Landesliga Damen TSV Gilching-A. – 1. FC Passau 0:2

Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Gilching waren am Sonntag gegen den Tabellenvierten aus Niederbayern mindestens gleichwertig, standen am Ende aber mal wieder mit leeren Händen da. „Wir belohnen uns einfach nicht“, sagte Renkl. Der TSV startete gut, konnte die erste Chance jedoch nicht verwerten. Stattdessen traf Passau gleich mit der ersten Standardsituation: Nach einer Ecke konnte der TSV nicht entscheidend klären, und Chiara Matschunas war erfolgreich. In der Folge lieferten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell, klare Möglichkeiten waren Mangelware. Kurz vor der Pause klatschte ein Gilchinger Schuss an die Latte. Umso bitterer war das 0:2 direkt nach dem Seitenwechsel im Anschluss an einen Ballverlust im Mittelfeld. Der TSV antwortete mit wütenden Angriffen. Sophie Junghans scheiterte an der Latte, zudem parierte die Gäste-Torhüterin mehrmals gut. Ein Schuss von Andrea Viehl sprang aus Gilchinger Sicht von der Latte hinter die Torlinie, doch der Schiedsrichter nahm es anders wahr. „War kaum zu sehen“, so Renkl. Es blieb bei der sechsten Niederlage in den vergangenen sieben Partien. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt einen Spieltag vor Ende der Hinrunde bereits vier Zähler. Bezirksoberliga Damen MTV Dießen – TSV Neuried 4:2

Daheim läuft es für den Landesliga-Absteiger einfach besser. Der MTV fand gegen die zuletzt so erfolgreichen Neuriederinnen sehr gut ins Spiel und kam in der ersten halben Stunde zu einigen Großchancen. Zweimal köpfte Maria Breitenberger jeweils nach Eckball durch Julia Stapff knapp am Tor vorbei. Nach 20 Minuten schickte Raffi Stemmer über die rechte Angriffsseite Andrea Bichler auf die Reise, ihre Flanke versenkte Steffi Köhler aus kurzer Distanz zum 1:0. Kurz darauf flankte Stapff per Freistoß auf Breitenberger, die volley zum 2:0 traf. Nach dem etwas überraschenden Anschlusstreffer legte Dießen vor der Pause nach. Nele Baur bediente Zoé Klein, die nicht lange fackelte und aus 15 Metern zum 3:1 traf. Nach dem Seitenwechsel hielt Neuried voll dagegen. MTV-Keeperin Larissa Müske parierte einen Flachschuss des TSV glänzend. Nach einer knappen Stunde sorgte Stapff per Freistoß für die Vorentscheidung. Ihr Schuss aus 35 Metern rutschte an Freund und Feind vorbei. Neuried gab aber nicht auf. Erin Aboelnour verkürzte zehn Minuten vor dem Ende auf 2:4, mehr gelang den Gästen nicht. „Wir hatten heute auch das nötige Spielglück und mehr Durchschlagskraft als in den letzten Wochen. In Summe war es ein sehr intensives und packendes Spiel von zwei starken Teams“, sagte MTV-Coach Nico Weis. FC Langengeisling – FSV Höhenrain 1:4

Der FSV ist weiter auf dem Vormarsch und eroberte am Samstag die Tabellenführung. Zunächst taten sich die Gäste beim starken Aufsteiger jedoch schwer und gerieten früh ins Hintertreffen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam Höhenrain zu gefährlichen Torchancen und drehte das Spiel durch zwei schnelle Treffer von Sandra Ott und Carina Schreiner. Mit neuer taktischer Ausrichtung steigerten sich die Gäste in der zweiten Hälfte. Darüber hinaus half die Rote Karte in der 50. Minute für eine FCL-Verteidigerin. Diese hatte Schreiner mit einer Notbremse kurz vor der Strafraumkante zu Fall gebracht. In der Folge übernahm der FSV das Spielgeschehen, stand defensiv sicher und agierte offensiv zielstrebiger. Nur die Tore wollten zunächst nicht fallen. So dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Michaela Rader das 3:1 gelang. Schreiner rundete den wichtigen Auswärtssieg mit ihrem zweiten Treffer ab. Bezirksliga Damen SC Pöcking-P. – SV 1880 München 1:2

Durch die Niederlage im Kellerduell rutscht Pöcking auf den letzten Tabellenplatz ab. „Uns fehlt einfach die letzte Konsequenz vor dem Tor“, monierte SCPP-Coach Daniel Flath. Sein Team begann am Samstagabend schwungvoll, blieb vor dem gegnerischen Gehäuse aber zu ineffektiv. Zielstrebiger agierten die Gäste, die in der 65. Minute einmal durchkamen und gleich das 1:0 erzielten. „Da sind die Köpfe bei unseren Mädels runtergegangen“, sagte Flath. Die Münchnerinnen erhöhten per Konter auf 2:0 (88.). Der Anschlusstreffer von Claudia Schwarz nach einer Ecke kam zu spät. Am Mittwoch kann es der SCPP besser machen, wenn er um 19.30 Uhr mit dem ESV München-Freimann den nächsten Abstiegskonkurrenten empfängt.(toh)

