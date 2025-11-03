MTV Dießen startet mit Last-Minute-Sieg: „Hätten mehr Punkte haben können, aber passt schon“

Dank eines Last-Minute-Siegs ist der MTV Dießen erfolgreich in die Rückrunde der Kreisklasse 4 gestartet.

Beim TSV Finning drosch Niklas Zimmermann den Ball nach einem Halbfeldfreistoß und anschließendem Ping-Pong mit der letzten Aktion der Partie unter die Latte. Für MTV-Spielertrainer Philipp Ropers war der 2:1-Sieg aufgrund des späten Treffers etwas glücklich, unter dem Strich aber verdient.

„Wir sind froh, dass wir vorne dabei sind“

Die Gäste fanden von Beginn an gut in die Partie und spielten sich mehrere Tormöglichkeiten heraus. Einen Freistoß von Sascha König faustete der Schlussmann der Finninger ins eigene Tor, der Unparteiische wertete die Aktion als Eigentor. Kurz nach dem Seitenwechsel glichen die Gastgeber durch einen Strafstoßtreffer von Dennis Greis aus. „Es gab insgesamt auf beiden Seiten je zwei Situationen, bei denen man Elfmeter hätte geben können, der Schiedsrichter hat aber nur einmal gepfiffen“, so Ropers.

Dießen wollte sich mit dem Unentschieden nicht zufriedengeben, wurde durch Zimmermanns Treffer spät belohnt und verteidigte somit Rang zwei in der Kreisklasse 4. „Wir hätten auch noch mehr Punkte haben können, aber das passt schon so. Wir sind froh, dass wir vorne dabei sind“, sagt Ropers über die aktuelle Tabellensitutation. Am kommenden Wochenende empfängt sein Team den TSV Hohenpeißenberg, ehe sich die Dießener in die Winterpause verabschieden.

TSV Finning – MTV Dießen ⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Bleicher (14./ET), 1:1 Greis (48./FE), 1:2 Zimmermann (90.+2) – Gelb-Rot: Greis/Finning (90.+2. Handspiel, takt. Foul)