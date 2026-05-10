MTV Dießen rückt vor – Gerolfing lässt Punkte

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Frauen Bezirksliga 02 festigt der MTV Dießen am Ammersee mit einem Heimsieg seinen dritten Tabellenplatz, während der FC Gerolfing im Verfolgerduell wichtige Zähler im Kampf um die Spitze liegen lässt.
Torreiches Remis und ein souveräner Heimsieg
Das Fußballwochenende startete am Samstag mit einer torreichen Punkteteilung. Der FC Gerolfing empfing die SG Puchheim / Gröbenzell und musste sich nach einem intensiven Schlagabtausch mit einem Unentschieden begnügen. Durch dieses Ergebnis belegt Gerolfing weiterhin den zweiten Tabellenplatz, während die Spielgemeinschaft auf dem siebten Rang verweilt. Zeitgleich unterstrich der MTV Dießen am Ammersee seine starke Form. Im Heimspiel gegen den TSV Neuried behielten die Gastgeberinnen deutlich die Oberhand und festigten damit den dritten Tabellenplatz. Für den TSV Neuried bedeutet die Niederlage weiterhin den achten Tabellenrang. Währenddessen war der SV Untermenzing an diesem Wochenende spielfrei und belegt nun den vierten Tabellenplatz.
War das schon die Vorentscheidung?
Ebenfalls am Samstag kam es zum Duell zwischen dem SC Huglfing und dem TSV Rott-Lech. Die Heimmannschaft ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und sicherte sich einen deutlichen Erfolg. Huglfing klettert damit auf den fünften Tabellenplatz, wohingegen der TSV Rott-Lech auf dem neunten Rang verharrt. Die Partie zwischen dem TSV Otterfing und dem Spitzenreiter SV 1880 München fand am Samstag nicht statt, da die Gastgeberinnen nicht antraten. Damit behauptet der SV 1880 München kampflos den ersten Tabellenplatz, während Otterfing das Schlusslicht auf Rang elf bleibt.
Späte Punkteteilung am Sonntag!
Zum Abschluss des 19. Spieltags standen sich am Sonntag der ESV München Freimann und der TSV Gilching-Argelsried II gegenüber. In einer ausgeglichenen Begegnung trennten sich beide Mannschaften unentschieden. Der ESV München Freimann sichert damit den sechsten Tabellenplatz ab, während die Reserve aus Gilching weiterhin den zehnten Tabellenrang belegt.