MTV Dießen rückt vor – Gerolfing lässt Punkte 19. Spieltag von Helmut Kampa · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

Archiv – Foto: Sascha Hecken

In der Frauen Bezirksliga 02 festigt der MTV Dießen am Ammersee mit einem Heimsieg seinen dritten Tabellenplatz, während der FC Gerolfing im Verfolgerduell wichtige Zähler im Kampf um die Spitze liegen lässt.

Torreiches Remis und ein souveräner Heimsieg Das Fußballwochenende startete am Samstag mit einer torreichen Punkteteilung. Der FC Gerolfing empfing die SG Puchheim / Gröbenzell und musste sich nach einem intensiven Schlagabtausch mit einem Unentschieden begnügen. Durch dieses Ergebnis belegt Gerolfing weiterhin den zweiten Tabellenplatz, während die Spielgemeinschaft auf dem siebten Rang verweilt. Zeitgleich unterstrich der MTV Dießen am Ammersee seine starke Form. Im Heimspiel gegen den TSV Neuried behielten die Gastgeberinnen deutlich die Oberhand und festigten damit den dritten Tabellenplatz. Für den TSV Neuried bedeutet die Niederlage weiterhin den achten Tabellenrang. Währenddessen war der SV Untermenzing an diesem Wochenende spielfrei und belegt nun den vierten Tabellenplatz.