MTV Dießen mit Punkteteilung zum Saisonabschluss

Zum letzten Saisonspiel traten beide Teams personell extrem geschwächt an, bei strömendem Dauerregen kämpften dennoch beide Mannschaften bis zur letzten Minute um 3 Punkte. Die Höhepunkte des Spiels sahen die Zuschauer gegen Ende der ersten Halbzeit: Zunächst traf Leni Bonomo, die nur wegen des Ausfalls vieler Stammspielerinnen aushalf, nach Zuspiel von Laura Braunegger sensationell aus 25 Metern zur MTV Führung, nur 2 Minuten später landete ein abgefälschter Schuss von Daniela Ober zum Ausgleich im Diessner Tor. Obwohl es sportlich um nichts mehr ging, blieb es bis zum Ende spannend. Und am Rande des Spiels hatte der MTV Diessen eine echte Verabschiedungswelle vor sich. Gleich 4 verdiente Spielerinnen stehen dem MTV in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Sandra Kemmelmeier - seit 3 Jahren in Diessen - Antonia Liebl-Sperl, die 2020 in das Landesliga Team des MTV kam, Raffaela Stemmer, die 6 Jahre lang für die Weis Truppe die Fußballschuhe geschnürt hat und Franziska Haydn, die über 8 Jahre das MTV Trikot getragen hat. Während Stemmer in Richtung Landesliga wechselt, beenden Kemmelmeier, Liebl-Sperl und Haydn ihre Fußball Karrieren.



Nach der Sommerpause wird der MTV Diessen mit frischen Kräften in die Bezirksligasaison starten. Aus der U17 Spielgemeinschaft mit dem SV Raisting werden Spielerinnen nachrücken, dem Kader steht in jedem Fall wieder ein großer Umbruch bevor.