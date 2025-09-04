MTV-Dießen-Herren: Zweite gewinnt, Erste verliert

– Foto: Sebastian Achhammer

Am vergangenen Sonntag empfingen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen den FC Weil im Ammersee-Stadion und gingen jeweils mit 0:2 in Rückstand.





Die Zweite drehte das Spiel durch einen selbst herausgeholten und verwandelten Foulelfmeter von Julian Pena, Simon Mastaller nach Vorlage von Denis Bajrektarevic und Bajrektarevic nach Pass von Leon Steffens zu einem 3:2-Sieg.





Die Erste schaffte nur noch den Anschlusstreffer durch Simon Holzinger nach Vorarbeit von Yannik Friedrich, mehr gelang trotz vieler Möglichkeiten, aber insgesamt durchwachsener Leistung leider nicht. Die Erste schaffte nur noch den Anschlusstreffer durch Simon Holzinger nach Vorarbeit von Yannik Friedrich, mehr gelang trotz vieler Möglichkeiten, aber insgesamt durchwachsener Leistung leider nicht.





Am kommenden Sonntag treten beide Teams auswärts an, die Erste um 15:00 bei der (SG 1) Lechsee in Prem, die Zweite um 17:00 in Schwabhausen.