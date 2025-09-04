MTV-Dießen-Herren: Zweite gewinnt, Erste verliert

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am vergangenen Sonntag empfingen beide Herrenmannschaften des MTV Diessen den FC Weil im Ammersee-Stadion und gingen jeweils mit 0:2 in Rückstand.
Die Zweite drehte das Spiel durch einen selbst herausgeholten und verwandelten Foulelfmeter von Julian Pena, Simon Mastaller nach Vorlage von Denis Bajrektarevic und Bajrektarevic nach Pass von Leon Steffens zu einem 3:2-Sieg.