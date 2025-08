🗣: MTV dankt ungewohntem Support – SVW muss aus Fehlern lernen

Stefan Gutsmiedl, Trainer von Waldeck-Obermenzing: »2:2 am Ende, aber wir waren klar die bessere Mannschaft. Der Gegner schießt in 90 Minuten dreimal aufs Tor und macht zwei Tore – das zeigt natürlich auch eine gewisse Klasse, wenn man so effizient ist. Wir müssen einfach mehr aus unseren eigenen Chancen machen. Ansonsten war es ein super Spiel von uns, wir können uns nichts vorwerfen, außer dass wir den Sack nicht zugemacht haben und uns zwei Gegentore einschenken lassen. Schade, daraus müssen wir lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Aber wie gesagt, kein Vorwurf an die Mannschaft, wir haben alles investiert, wurden heute aber leider nicht belohnt.«

Hektisches Spiel gegen Planegg: MTV München lobt Schiedsrichter – und bedankt sich bei ungewohntem Support

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Wir hatten unwahrscheinlich große Lust auf dieses Spiel, weil wir wussten, dass Planegg eine bärenstarke Mannschaft für die Bezirksliga hat. Die Vorfreude war entsprechend groß, uns auf diesem Level beweisen zu dürfen. Allerdings waren wir mit der Spielvorbereitung etwas unzufrieden, da wir durch den vielen Regen nur einmal trainieren konnten. Leider neigen meine Spieler dann eher zu Party als zu individuellem Lauftraining, weshalb wir ein mulmiges Gefühl hatten, ob wir die Intensität über 90 Minuten gehen können. Was uns aber extrem auszeichnet, ist unsere hervorragende Kameradschaft, mit der wir solche Spiele angehen und versuchen, fehlende individuelle Klasse durch Kompaktheit und Teamgeist wettzumachen. Das ist uns sehr gut gelungen.

Wir hatten gleich zu Beginn zwei Riesenchancen: Francisco Afonso allein vorm Tor und Mario Erb mit einem Kopfball aus drei Metern – da waren wir schon etwas unglücklich, weil wir wissen, dass wir solche Gelegenheiten nicht oft bekommen. Trotzdem haben wir weiter gut gespielt und sind durch einen sensationellen Freistoß von Philipp Skodic verdient in Führung gegangen. Kurz darauf haben wir das zweite Tor nachgelegt und waren damit voll im Spiel. Der einzige Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist, dass wir zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind. In der zweiten Halbzeit werden solche Spiele naturgemäß hektischer, der Gegner öffnet und sucht seine Chancen, und man selbst zittert ständig, ob nicht doch noch ein Gegentor fällt und die letzten zehn Minuten zur Nervenprobe werden. Der Schiedsrichter hatte es nicht leicht, hat es aber sehr gut gemacht.

Wir haben in der zweiten Hälfte kaum etwas zugelassen. Einmal hatten wir Glück, als einem unserer Spieler der Ball an die Hand sprang – da hätte es Elfmeter geben können. Ein anderes Mal hatten wir Pech, als Alexander Kaltner allein vorm Tor einen Schubser bekam. Insgesamt würde ich sagen, es hat sich ausgeglichen. Am Ende hatten wir noch einen Konter, den wir an den Pfosten gesetzt haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns in so einem Spiel beweisen konnten, wissen aber auch, dass wir noch abgezockter werden und das dritte Tor machen müssen, damit wir solche Partien nicht immer bis zum Schluss zittern müssen. Besonders gefreut hat uns, dass wir so viele Fans dabei hatten – das sind wir beim MTV nicht gewohnt. Das Feedback war durchweg positiv, alle waren wahnsinnig glücklich, und wir hoffen, dass es so weitergeht.«