MTV Dänischenhagen mit Personalproblemen 1:4 gegen effizientes Wik von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Trainer Henning Bolz (MTV Dänischenhagen) muss personell heftig improvisieren, um den Saisonstart vernünftig über die Bühne zu bringen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Das traditionsreiche Duell der beiden Teams von den Ufern des Nord-Ostsee-Kanals endete am ersten Spieltag der neuen Saison klar mit einem 4:1 (2:0) für den Wiker SV. Während in der Vorsaison noch spektakuläre neun Tore beim 5:4-Erfolg des MTV Dänischenhagen fielen, sorgten diesmal eiskalte Gäste und personelle Sorgen für klare Verhältnisse. Den Hauptgrund für die Niederlage brachte Dänischenhagens Cheftrainer Henning Bolz nach Abpfiff auf einen Nenner: die fehlende Erfahrung in einer Mannschaft, die sich im Umbruch befindet und massiv verjüngt wird.

Früher Nackenschlag für Bolz-Team Bereits nach wenigen Sekunden wurden diese Defizite eiskalt bestraft. Einen langen Ball der Gäste konnte die Hintermannschaft nicht entschärfen, sodass Nico Otto frei durchmarschierte und eiskalt zum 1:0 einschob (1.). Bolz beschrieb die Szene so: „Liegen nach zwanzig, dreißig Sekunden wir 1:0 hinten. Keiner traut sich hinzugehen, wie fehlendes Selbstbewusstsein.“

Zwar fand Dänischenhagen im Anschluss etwas besser in die Ordnung und ließ aus dem Spiel heraus wenig zu, doch ein krasser individueller Fehler spielte den Wikern in die Karten. Einen schlampigen Pass des Torhüters in die eigene Abwehr nutzten die Gäste eiskalt aus: Wieder war es Nico Otto, der in der 26. Minute zum 2:0-Pausenstand vollendete.

Elfmeter und spätes Aufbäumen gegen abgeklärte Wiker Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste das abgeklärtere Team. Zwar hielt der MTV im Rahmen seiner Möglichkeiten gut dagegen, doch eine unglückliche Strafraumszene brachte die Vorentscheidung. In der 60. Minute entschied der Unparteiische auf Elfmeter für Wik, den Nico Otto souverän zu seinem dritten Treffer des Tages und zum 3:0 verwertete. Max-Peter Andersen bringt kurz Hoffnung zurück Dänischenhagen zeigte Moral und schlug kurz darauf zurück: Max-Peter Andersen vollendete einen schönen Angriff sehenswert zum 1:3-Anschlusstreffer (62.) und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Doch die Gäste hatten die passende Antwort parat. Den Schlusspunkt setzte Bennet von Roennen in der 75. Minute mit einem echten Sonntagsschuss: Der Torwart stand nicht optimal, was der Wiker Akteur sofort erkannte und das Leder sehenswert zum 1:4-Endstand in die Maschen setzte. „Das ist dann so die innere Klasse, die uns vielleicht jetzt gefehlt hat“, konstatierte Bolz anerkennend.

Max Andersen (re., MTV Dänischenhagen) trifft zum 1:3. – Foto: Ismail Yesilyurt