MTV Bokel verliert zwei Leistungsträger

Mit Fabio Hausmann wechselt der beste Torschütze der Kicker vom Bätjerplatz in die Landesliga zu Blau Weiss Bornreihe. Der ehemalige Oberligaspieler vom FC Hagen/Uthlede kam vor der Saison nach einer einjährigen Fußballpause zum MTV und überzeugte mit 20 Torbeteiligungen. 14 Tore erzielte der 25-jährige Offensivspieler. Das weckte Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Hausmann wird in der kommenden Saison für die Moorteufel aus Bornreihe auflaufen und die Bokeler nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Einen ähnlichen Werdegang hat auch der zweite prominente Abgang der Bokeler. Ylbes Halimi spielte zusammen mit Fabio Hausmann beim FC Hagen/Uthlede in der Oberliga, pausierte dann und griff vor der Saison in der Bezirksliga in Bokel wieder an. In 24 Einsätzen traf Halimi dreimal für den MTV und stabilisierte die Defensive der Bokeler. Halimi zieht es zurück zum FC Hagen/Uthlede.