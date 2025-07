MTV Bokel und FC Lune bestreiten das Finale beim Gemeindeturnier

Die Würfel sind gefallen: Beim Beverstedter Gemeindeturnier in Appeln bestreiten der Bezirksligist MTV Bokel und der FC Lune das Endspiel am Samstag. Der Kreisligist SG FAW profitierte zwar vom Nichtantritt der Bokeler Reserve im letzten Gruppenspiel, doch der FC Lune gewann danach gegen die eigene zweite Mannschaft hoch genug um an der SG FAW vorbeizuziehen.