MTV Bokel: Interimslösung macht dauerhaft weiter

Der MTV Bokel hat die Trainersuche eingestellt und wird weiterhin von Coach Nils Hemeyer und Co-Trainer Thomas Dubiel durch die Bezirksligasaison geführt.

Nachdem Patrick Müller überraschend und kurzfristig seine Zusage als Trainer des MTV vor der Saison zurückzog, bereitete Nils Hemeyer zusammen mit Thomas Dubiel die Mannschaft auf die Saison vor und stellte sie in den ersten Saisonspielen auf die Partien in der Bezirksliga ein.



Und der Start verlief für die Bokeler durchaus zufriedenstellend. Das Beverstedter Gemeindeturnier und die Sportwoche in Aschwarden konnte der MTV gewinnen. Das Auftaktprogramm, gegen teils hoch gehandelte Gegner, war schwierig, doch das Team überzeugte auf dem Platz, holte bereits zwei Siege und steht vor dem Derby gegen den FC Geestland auf dem siebten Platz.