MTV Bokel: Interimslösung macht dauerhaft weiter

Der MTV Bokel hat die Trainersuche eingestellt und wird weiterhin von Coach Nils Hemeyer und Co-Trainer Thomas Dubiel durch die Bezirksligasaison geführt.
Nachdem Patrick Müller überraschend und kurzfristig seine Zusage als Trainer des MTV vor der Saison zurückzog, bereitete Nils Hemeyer zusammen mit Thomas Dubiel die Mannschaft auf die Saison vor und stellte sie in den ersten Saisonspielen auf die Partien in der Bezirksliga ein.
Und der Start verlief für die Bokeler durchaus zufriedenstellend. Das Beverstedter Gemeindeturnier und die Sportwoche in Aschwarden konnte der MTV gewinnen. Das Auftaktprogramm, gegen teils hoch gehandelte Gegner, war schwierig, doch das Team überzeugte auf dem Platz, holte bereits zwei Siege und steht vor dem Derby gegen den FC Geestland auf dem siebten Platz.
Die Suche nach einem externen Trainer haben die Bokeler nun eingestellt. Bei keinem der Kandidaten passte es zu hundert Prozent und das Vertrauen in Hemeyer und Dubiel ist groß. „Sie haben seit der Übernahme als Interimslösung gezeigt, dass sie die Mannschaft stabilisieren, sportlich weiterentwickeln und auf den kommenden Saisonabschnitt optimal vorbereiten können. Die Zusammenarbeit mit den Spielern, die taktische Arbeit und die sportlichen Ergebnisse haben uns überzeugt, dass wir mit diesem Team die Saison fortsetzen wollen.“, teilt der MTV mit.
Auch Nils Hemeyer ist glücklich über die Entscheidung des Vereins: „Ich freue mich sehr, dass der Verein uns weiterhin die Möglichkeit gibt unsere Ideen umzusetzen und die Mannschaft noch besser zu machen.“