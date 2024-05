MTV Bokel bewahrt in der Hitze einen kühlen Kopf

Den Gästen vom Bätjerplatz gelang es immer wieder, mit klugen Pässen in die Schnittstellen der TSV-Abwehr für Gefahr zu sorgen. Aus so einer Situation resultierte das 1:0, das Nils Hemeyer im Nachschuss erzielte (45.+1). Zuvor hatte Geversdorfs Torwart gegen Julius Novara gerettet.

Am Samstag empfängt der MTV auf dem Bätjerplatz den Tabellenführer VSV Hedendorf-Neukloster (15 Uhr), der längst nicht mehr so souverän auftritt wie noch in der Hinrunde. „Wir versuchen, jeden zu ärgern“, sagt Schürhaus, dem der Klassenerhalt bei den Personalplanungen für die kommende Saison in die Karten spielen würde. „Wir haben einige Spieler an der Angel, die uns richtig weiterhelfen würden“, erzählte der MTV-Coach.

Durch den Sieg sind die Bokeler in der Tabelle wieder an der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst (24 Punkte) vorbeigezogen, die aber schon am Donnerstagabend reagieren kann. Die Mannschaft von Trainer Chris Müller empfängt in Appeln die SG Stinstedt (20 Uhr) zum Derby. Mit 19 Punkten ist FAW, das in der ersten Saisonhälfte sieglos geblieben war, das viertbeste Rückrunden-Team.