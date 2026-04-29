MTV bindet Binder und Bock: Dutzend an Verlängerungen komplett Torhüter und Mittelfeldspieler bleiben den Meesche-Kickern treu von red · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann zwei weitere Personalentscheidungen vermelden: Eike Binder und Joey Bock haben ihre Verträge verlängert. Das verkündet der Klub in seinem Social-Media-Kanal. Damit ist das Dutzend von zwölf Zusagen für die kommende Saison komplett.

Mittelfeldspieler Joey Bock rückte im vergangenen Sommer aus der eigenen A-Jugend in den Kader der Ersten Herren auf. In der laufenden Oberliga-Saison kam der 20-Jährige bislang elfmal zum Einsatz. Sein bislang größter Moment: das erste Tor im Herrenbereich beim 4:1-Auswärtssieg beim TSV Wetschen Anfang April. „Ich freue mich darüber, dass mich die Mannschaft so gut aufgenommen hat. Ich habe mich in den letzten Monaten gut integriert, der Verein ist wie eine Familie für mich geworden“, sagt Bock. Auch die sportlichen Perspektiven gaben den Ausschlag: „Es macht einfach Spaß, hier Fußball zu spielen.“

Binder nutzt seine Chance Torhüter Eike Binder stand in dieser Spielzeit überwiegend für die zweite Mannschaft im Tor, rückte jedoch zuletzt verstärkt in den Fokus. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Ömer Güzel feierte der 21-Jährige in Wetschen sein Oberliga-Debüt und stand anschließend auch in den drei darauffolgenden Spielen zwischen den Pfosten. Der Student der Ostfalia-Hochschule begründet seine Verlängerung vor allem mit dem Gesamtpaket: „Studientechnisch und persönlich passt es für mich beim MTV am besten.“ Zudem hebt er die enge Verbindung zum Verein hervor: „Ich spiele seit der D-Jugend hier, und in der Umgebung gibt es kaum eine bessere Anlaufstelle.“