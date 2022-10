MTV Berg/Würmsee empfängt Übermannschaft der Liga 1. FC Garmisch-Partenkirchen Gegner ist seit Wochen unbesiegt

Die Heimstärke hat dem MTV Berg in den vergangenen Wochen wieder Leben eingehaucht. Die Bezirksliga-Fußballer feierten in den vergangenen Partien vor heimischem Publikum Siege gegen Neuried (4:2) und Großhadern (2:1).

Berg – Dass sich diese Serie ausbauen lässt, erscheint jedoch fraglich. Am Samstag (15 Uhr) reist mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum letzten Heimmatch der Vorrunde die derzeitige Übermannschaft der Bezirksliga Süd an den Lohacker. Der Landesliga-Absteiger hat seit neun Partien nicht mehr verloren und feierte dabei sieben oft fulminante Siege. Vor zwei Wochen demütigten sie den Verfolger SV Bad Heilbrunn zu Hause mit 5:1. „Was man so gesehen und gelesen hat, ist schon furchteinflößend“, bekennt MTV-Coach Wolfgang Krebs.

Die Trauben dürften am Samstag sehr hoch hängen. Gegen diesen starken Gegner bräuchten die Berger vermutlich ihre stärkste Aufstellung, um mithalten zu können. Doch davon entfernen sie sich immer weiter. Jetzt hat es auch noch Niklas Betz erwischt. Der Mittelfeldmotor hat sich beim 1:4 gegen Hellas München eine knöcherne Bänderverletzung zugezogen. Er wird wohl bis zur Winterpause ausfallen.

MTV Berg/Würmsee will Klasse halten - schlechte Aussichten

„Wir werden aber weiterhin nicht jammern“, verkündet Krebs. Stattdessen soll das übrig gebliebene Häufchen an Spielern das beste aus der Situation machen. „Druck haben wir keinen, denn jeder kann die Situation realistisch einschätzen“, sagt der Berger Trainer.