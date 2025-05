MTV Berg verspielt letzte Aufstiegschance

Die Berger Fußballer verspielten am Samstag die letzte Restchance auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

MTV Berg – Lenggrieser SC 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Ma. Gerg (4.), 0:2 Mi. Gerg (67.), 0:3 Biagini (73., Foulelfmeter)

„Wir haben gegen eine gute Lenggrieser Mannschaft völlig verdient verloren“, bilanzierte MTV-Coach Maximilian Wagner. Die bitteren Nackenschläge der vergangenen Wochen sind nicht spurlos an der jungen MTV-Mannschaft vorbeigegangen. Dazu hatten sich über Nacht mit Christoph Speth und Hannes Rittweger zwei Akteure wegen Fiebers abgemeldet. Als dann die Gäste bereits nach vier Minuten durch einen Konter in Führung gingen, verschlechterte sich die Lage am Lohacker weiter.