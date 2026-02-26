MTV Berg verliert verdient gegen Kreisklassist SG Antdorf/Iffeldorf

Der MTV Berg musste sich im Testspiel gegen einen Kreisklassisten geschlagen geben. (Archivfoto) – Foto: Tamara Rabuser

Berg – Maximilian Wagner hatte es schon geahnt, dass der Kreisklassist SG Antdorf/Iffeldorf deutlich mehr Gegenwehr leisten würde als Kreisligist TSG Pasing am Samstag beim 12:0-Sieg des MTV Berg. So kam es auch. Die Berger verloren die Partie am Dienstag auf heimischem Kunstrasen überraschend mit 1:2 (0:1).

„Das war viel zu wenig von uns, die Niederlage war verdient“, bekannte Wagner nach der ersten Pleite in der Wintervorbereitung. Der Heimatverein des MTV-Coach trat sehr diszipliniert auf, verteidigte kompakt und schaltete immer wieder schnell um. „Sie haben uns vor große Probleme gestellt“, berichtete Wagner. Durch einen Konter fiel auch das 0:1 durch Dennis Michels drei Minuten vor der Pause. Die Gastgeber verbuchten dagegen so gut wie keine nennenswerte Chance im ersten Abschnitt. Das änderte sich nach der Pause, als der eingewechselte Rückkehrer Tim Kayser nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Frederik Theisen mit einem Flugkopfball zum 1:1 erfolgreich war (53.).

Der Treffer gab den Bergern aber kaum Auftrieb. Die SG blieb das gefährlichere Team und belohnte sich in der 86. Minute mit dem Siegtreffer, erneut nach einem gut vorgetragenen Konter. MTV-Keeper John Vaasen hatte den ersten Versuch noch parieren können, doch der Ex-Penzberger Denny Krämer stand goldrichtig. „Das war hoffentlich ein Dämpfer zur rechten Zeit“, sagte Wagner. Am Wochenende weilt sein Team im Trainingslager am Gardasee. „Die Wetterprognose ist super: Sonnenschein und 15 Grad. Klingt nach besten Trainingsvoraussetzungen“, freute sich Wagner.