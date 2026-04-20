MTV Berg verliert trotz starker erster Halbzeit unglücklich in Lenggries Vierte Niederlage nacheinander von Tobias Huber · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Eine umstrittene Ampelkarte sah Florian Auburger (r.) zwölf Minuten vor Schluss. Anschließend kassierten die Berger noch zwei Gegentreffer. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der MTV Berg kassierte beim Tabellenzweiten die vierte Pleite in Serie. Eine umstrittene Zeitstrafe brachte die Wende im Spiel.

Lenggrieser SC – MTV Berg 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Höhne (24., Foulelfmeter), 1:1 Kreher (55.), 2:1 Angermeier (87.), 3:1 Franke (90.+6) – Zeitstrafe: Auburger/Berg (78., Foulspiel) Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr Lenggrieser SC Lenggries MTV Berg/Würmsee MTV Berg 3 1 Abpfiff „Wir sind momentan nicht vom Glück verfolgt“, haderte MTV-Coach Maximilian Wagner am Samstag nach der vierten Niederlage in Serie. Nach den enttäuschenden Vorstellungen zuletzt spielten die in Abstiegsgefahr geratenen Kreisliga-Fußballer beim Tabellenzweiten etwas überraschend eine bockstarke erste Halbzeit. „Leider haben wir nur 1:0 geführt, wahrscheinlich hätten wir mehr gebraucht“, sagte Wagner. Immerhin traf Torjäger Marcel Höhne vom Elfmeterpunkt, Moritz Wopper war zuvor nach Zuspiel von Hannes Rittweger im Strafraum gefoult worden. „Lenggries war, wenn überhaupt, nur bei Ecken gefährlich“, berichtete Wagner. Doch nach dem Wechsel nahm der Druck des Favoriten zu. Nach einer Freistoßflanke gelang Felix Kreher per Kopf das schnelle 1:1 (55.). „Alle Standards kannst du gegen diesen Gegner nicht verteidigen, sie haben viele große Spieler“, kommentierte Wagner.