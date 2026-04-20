MTV Berg verliert trotz starker erster Halbzeit unglücklich in Lenggries

Der MTV Berg kassierte beim Tabellenzweiten die vierte Pleite in Serie. Eine umstrittene Zeitstrafe brachte die Wende im Spiel.
Lenggrieser SC – MTV Berg 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Höhne (24., Foulelfmeter), 1:1 Kreher (55.), 2:1 Angermeier (87.), 3:1 Franke (90.+6) – Zeitstrafe: Auburger/Berg (78., Foulspiel)
„Wir sind momentan nicht vom Glück verfolgt“, haderte MTV-Coach Maximilian Wagner am Samstag nach der vierten Niederlage in Serie. Nach den enttäuschenden Vorstellungen zuletzt spielten die in Abstiegsgefahr geratenen Kreisliga-Fußballer beim Tabellenzweiten etwas überraschend eine bockstarke erste Halbzeit. „Leider haben wir nur 1:0 geführt, wahrscheinlich hätten wir mehr gebraucht“, sagte Wagner. Immerhin traf Torjäger Marcel Höhne vom Elfmeterpunkt, Moritz Wopper war zuvor nach Zuspiel von Hannes Rittweger im Strafraum gefoult worden. „Lenggries war, wenn überhaupt, nur bei Ecken gefährlich“, berichtete Wagner. Doch nach dem Wechsel nahm der Druck des Favoriten zu. Nach einer Freistoßflanke gelang Felix Kreher per Kopf das schnelle 1:1 (55.). „Alle Standards kannst du gegen diesen Gegner nicht verteidigen, sie haben viele große Spieler“, kommentierte Wagner.
Danach kämpften die Berger bravourös weiter, ehe eine sehr umstrittene Schiedsrichterentscheidung dem MTV in die Quere kam. Bergs Routinier Florian Auburger wurde in der Schlussphase nach einem eher harmlosen Vergehen mit einer Zeitstrafe vom Feld geschickt. „Vielleicht kann man Freistoß pfeifen, mehr aber auch nicht“, monierte Wagner. In Unterzahl kassierten die Gäste durch einen Schuss in den Winkel das entscheidende 1:2. Tief in der Nachspielzeit erhöhten die Lenggrieser nach einem Konter noch auf 3:1. „Auf diese Leistung können wir aber aufbauen“, resümierte Wagner. Am Samstag erwarten die Berger Fußballer ab 14 Uhr den Tabellennachbarn TSV Altenstadt und hoffen auf den Befreiungsschlag.