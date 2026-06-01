MTV Berg schlägt Murnau II und schließt Saison auf Rang acht ab

Wenig Raum gab der MTV Berg (in Weiß) den Gästen vom TSV Murnau II – und gewann durch zwei späte Tore mit 3:1. – Foto: Andreas Mayr

Nach einem 3:1-Erfolg gegen Murnaus Zweite hat der MTV Berg die Kreisliga-Saison auf Rang acht abgeschlossen. Während die Gastgeber ohne Druck aufspielen konnten, kämpften die Gäste noch um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

„Die erste Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für uns“, befand MTV-Trainer Maximilian Wagner. Seine Mannschaft verzeichnete einen Pfostentreffer und scheiterte zudem an einer starken Parade des Murnauer Keepers. „Aus meiner Sicht müssen wir zur Halbzeit führen.“ Von Murnau kam vor der Pause nur wenig Gefahr. „Die hatten einen Abseitstreffer, das war eigentlich ihr einziger Abschluss“, so Wagner. Nach dem Seitenwechsel gingen dennoch die Gäste durch Christoph Senftl in Führung. Die Antwort des MTV folgte jedoch prompt: Nur drei Minuten später glich Mijo Crnjak nach einer sehenswerten Kombination aus. „Das war direkt die richtige Reaktion“, freute sich Wagner. In der Schlussphase nutzte Berg seine Chancen eiskalt. Leander Galm traf nach einer Ecke zum 2:1, ehe Furkan Yavuz in der Nachspielzeit zum Endstand einschoss.

Wagner zog ein gemischtes Saisonfazit: „Wir hatten uns mehr vorgenommen, unser Ziel waren die Top fünf.“ Viele Ausfälle wichtiger Spieler hätten die Entwicklung gebremst. „Wir sind eine sehr junge Truppe. Für das Team war es wichtig, diese Phase zu durchstehen. Alles in allem war die Saison mittelmäßig, nächstes Jahr wollen wir mehr.“