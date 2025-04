MTV Berg mit „A-Jugend-Fußball“ – Beim Remis gegen Kreuth

Durch den späten Ausgleich verspielte der MTV Berg am Ostermontag die vorübergehende Tabellenführung in der Kreisliga 1. Doch nicht nur deshalb war Trainer Maximilian Wagner nach dem ersten Heimspiel des Jahres am Lohacker (zuvor spielte der MTV immer auf dem Kunstrasenplatz am Huberfeld) stinksauer. „So wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind, haben wir da vorne auch nichts zu suchen“, schimpfte er.