MTV Berg kassiert 0:5-Klatsche – nur zehn Spieler im Training

Besorgte den frühen Ausgleich für den TSV Oberalting: Tim Prammer (l.) – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der Kreisligist verliert sein letztes Testspiel gegen die SG Antdorf/Iffeldorf deutlich. Trainer Maximilian Wagner hatte in den letzten zwei Wochen teilweise nur zehn Akteure zur Verfügung.

Kreisliga

SG Antdorf/Iffeldorf – MTV Berg 5:0 (3:0)

Maximilian Wagner hatte das Unheil schon kommen sehen. „Die letzten zwei Wochen waren nicht zufriedenstellend“, sagte der Trainer des MTV Berg. Teilweise waren aus verschiedensten Gründen nur zehn Akteure im Training. Die Quittung bekam der Kreisligist am Samstag präsentiert. Im letzten Vorbereitungsspiel kassierten die Berger Fußballer die erste Pleite – und die fiel auch noch derbe aus. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen“, bekannte Wagner. Die noch in der Kreisklasse beheimatete Spielgemeinschaft aus Antdorf und Iffeldorf bewies eindrucksvoll, warum sie als Topfavorit auf den Aufstieg gilt. „Da waren einige Spieler auf dem Platz, die vor Kurzem noch in der Landesliga gespielt haben“, sagte Wagner. Mit schnellem Spiel nach vorne schenkten die Hausherren ihrem ehemaligen Trainer Wagner, der dort immer noch wohnt, fünf Treffer ein. „Jetzt dürfte endgültig jedem klar sein, dass es in der nächsten Saison erst mal nur darum geht, Punkte zu sammeln, um nicht hinten reinzurutschen“, so Wagner. Bereits zur Pause war sein MTV deutlich mit 0:3 hinten gelegen. „Das Spiel hätte 7:2 oder 8:3 ausgehen können“, konstatierte der Chefcoach.

TSV Oberalting-Seefeld – TSV Murnau 1865 II 5:1 (2:1)

Der TSV Oberalting-Seefeld ist bereit für den Saisonstart. Eine Woche vor dem schweren Kreisliga-Auftaktspiel beim SC Unterpfaffenhofen-Germering gewann das Team von Trainer Manuel Feicht das abschließende Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Kreisligisten TSV Murnau II mit 5:1. „Wir können mit den letzten beiden Testspielen zufrieden sein“, kommentierte Feicht, dessen Team zuletzt bereits den Kreisklassisten TSV Pentenried mit 7:1 deklassiert hatte. Das Spiel begann für die mit einem breiten Kader angetretenen Gastgeber, die das Spiel laut ihrem Coach bereits wie ein Punktspiel angegangen waren, denkbar unglücklich: Nach einem Oberaltinger Pfostenschuss konterte Murnau und ging nach fünf Minuten in Führung. Die Seefelder bewahrten aber trotz der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf und belohnten sich kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag. Zunächst scheiterte Tim Prammer noch am Keeper, traf aber schließlich im Nachsetzen. Dann fing Roman Hüttling einen langen Ball ab, nahm Tempo auf und marschierte bis zur gegnerischen Strafraumkante, von wo er überlegt abschloss. Nach dem Seitenwechsel ließ die Heimmannschaft kaum noch etwas zu und blieb offensiv gefährlich. Sowohl beim 3:1 als auch beim 4:1 setzten der eingewechselte Patrick Feicht und Neuzugang Maximilian Michl sich gegenseitig gut in Szene, sodass der jeweils andere zum Abschluss kommen konnte. Kurz vor dem Abpfiff setzte Feicht nach gutem Schnittstellenpass von Luca Mittmann den Schlusspunkt.

Kreisklasse

TSV Herrsching – SC Pöcking-P.3:3 (2:1)

Mit einem respektablen Unentschieden gegen die leicht favorisierten Pöckinger haben die Herrschinger Fußballer die Vorbereitung am Sonntag beendet. „Offensiv war einiges Gutes dabei, defensiv haben wir noch Nachholbedarf. Pöcking hätte aufgrund der Mehrzahl an Chancen das Spiel eigentlich gewinnen müssen“, resümierte Herrschings Coach Florian Schober. Den ersten Höhepunkt setzten die Hausherren. Sabri Acar traf nach guter Vorarbeit von Leon Aschenschwandtner zum frühen 1:0 (11.) für die Ammerseer. Zehn Minuten später nutzte Leonhard Heller einen zu kurzen Rückpass zum Ausgleich. Weitere Möglichkeiten ließ der SCPP ungenutzt, auch weil Routinier Stefan Salcher im Herrschinger Tor stark hielt. Auf der Gegenseite traf Youngster Neo Bolz mit einem sehenswerten Drehschuss aus der Distanz zum 2:1 für den TSV (36.). Doch die mit sieben U19-Spielern in der Startelf angetretenen Gäste konterten nach der Pause. Benedickt Jäcklein traf nach Heller-Vorarbeit zum 2:2 (51.). Neun Minuten später nutzte Heller das nächste Herrschinger Geschenk zur erstmaligen Führung. Zum Sieg reichte es aber nicht im Duell zweier Kreisklassisten, weil Bolz erneut nach guter Einzelaktion kurz vor dem Ende erfolgreich war. „Das war ein Warnschuss zur rechten Zeit“, kommentierte Pöckings Coach Daniel Flath.

FSV Höhenrain – SG Gaißach/Wack. 1:2 (0:1)

Der FSV Höhenrain hat eine Woche vor dem Ligastart noch gehörig Nachholbedarf. „Das war nicht zufriedenstellend“, beurteilte FSV-Trainer Christian Sedlmeier den Auftritt im letzten Test gegen die ebenfalls in der Kreisklasse spielende Spielgemeinschaft aus Wackersberg und Gaißach. Vor allem über die Darbietung in den ersten 45 Minuten war Sedlmeier sehr enttäuscht. „Das war blutleer. Da ist die Hitze keine Ausrede gewesen“, schimpfte der Übungsleiter. Die Höhenrainer agierten viel zu zögerlich und gerieten bereits nach neun Minuten ins Hintertreffen. Erst ein Vierfach-Wechsel zur Pause hauchte den Hausherren neues Leben ein. Prompt gelang Adrian Lech der Ausgleich (51.). Die Hereingabe von Johannes Feirer hatte ein Gästeakteur direkt für Lech aufgelegt. Nach der Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit kassierten die Höhenrainer jedoch noch einen Gegentreffer, der Sedlmeier erzürnte. „So kann man im Mittelfeld nicht zum Ball gehen“, schimpfte er. Der SG-Akteur konnte in aller Ruhe den Ball annehmen und einen tödlichen Pass spielen (78.).

MTV Dießen – FT München-Gern3:1 (2:0) Tore: 1:0 Fichtl (9.), 2:0 Ropers (42./FE), 2:1 Yammouri (60.), 3:1 König (83.)

So langsam scheinen die Rädchen beim MTV Dießen immer besser ineinanderzugreifen. Nachdem das Team von Spielertrainer Philipp Ropers bereits eine Woche zuvor mit einem 6:0-Erfolg bei der SG Wielenbach/Pähl hatte aufhorchen lassen, folgte am Sonntag ein 3:1-Sieg gegen Kreisliga-Absteiger FT München-Gern. „Es war eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis“, sagte Ropers zufrieden. Man habe den Trend fortgesetzt, die positive Entwicklung spiegle sich nun auch in den Ergebnissen wider. Der gut in Szene gesetzte Moritz Fichtl traf bereits nach neun Minuten über den herausgeeilten Torhüter hinweg zur Führung für Dießen. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Ropers im gegnerischen Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst. Im zweiten Durchgang wurden die Münchner stärker, der MTV musste einige brenzlige Situationen überstehen, Gern scheiterte einmal am Pfosten. In der Schlussphase aber köpfte Sascha König eine Freistoßflanke zum 3:1-Endstand ein. Die Generalprobe für den Punktspielstart war die Partie für Dießen noch nicht. Das ursprünglich fürs kommende Wochenende angesetzte Ammersee-Derby gegen Aufsteiger TSV Herrsching wurde auf Wunsch der Gegner verlegt. Der MTV Dießen muss sich nun für kommendes Wochenende noch einen Testspielgegner suchen.

A-Klasse

SG Lengenfeld/Stoffen – SF Breitbrunn 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Scheidl (19.), 1:1 Krauße (50.), 1:2, 1:3 Wagner (57., 73.)

SC Wörthsee – SC Gröbenzell 6:1 (4:1) Tore: 1:0 Opitz (2.), 2:0 Schoening (7.), 3:0 Zacherl (18.), 4:0 Opitz (FE, 29.), 4:1 Leitenstorfer (42.), 5:1, 6:1 Shubert (FE, 76., 85.)

SG Antdorf/Iffeldorf II – MTV Berg II 4:4 (2:3) Tore: 1:0 Franke (12.); 1:1 M. Simm (13.), 2:1 Franke (23.), 2:2 M. Simm (28.), 2:3 A. Simm (35.), 3:3 Teubner (76.), 3:4 Ljubicic (83.), 4:4 Teubner (84.)