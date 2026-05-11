MTV Berg gewinnt trotz Krankheitswelle – Trainer musste im Training als Spieler aushelfen

Marcel Höhne erlöste den MTV Berg mal wieder. – Foto: FuPa Oberbayern

Marcel Höhne traf per Elfmeter zum 1:0-Sieg für den MTV Berg. Trainer Kullack musste im Training mitspielen, weil so viele Spieler fehlten.

Der MTV Berg hat im Abstiegskampf der Kreisliga 1 einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den TSV Peißenberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Simon Kullack mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Marcel Höhne kurz vor der Pause per Elfmeter. „Es war von beiden Mannschaften aus eine Partie, in der beide versucht haben, Fehler zu vermeiden“, sagte Kullack nach dem Spiel im Gespräch mit dem Merkur. Entsprechend entwickelte sich eine „sehr defensiv geprägte Partie“, in der sich vieles „hauptsächlich über zweite Bälle“ abgespielt habe.

Die entscheidende Szene folgte dann in der 45. Minute. „Marcel Höhne wurde gefoult, es gab Elfmeter. Das war natürlich glücklich kurz vor der Halbzeit“, erklärte der Berg-Trainer. Höhne übernahm selbst Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung arm an klaren Möglichkeiten. „In der zweiten Halbzeit wurden die Räume größer. Dann haben wir es gut runtergespielt“, lobte Kullack seine Mannschaft. Insgesamt sei die Führung „kaum gefährdet“ gewesen. „Es gab generell kaum Torchancen und wenige Fehler.“

Kamil Horasan und Furkan Yavuz überzeugten

Besonders hob Kullack zwei Akteure hervor: „Kamil Horasan hat defensiv alles rausgeholt.“ Auch Furkan Yavuz verdiente sich Sonderlob: „Er hat viele Zweikämpfe gewonnen, war sehr emotional und hat der Mannschaft extrem geholfen.“