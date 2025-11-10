MTV Berg feiert Überraschungssieg: „Ging nur darum, irgendwie diese drei Derbypunkte zu holen“

Nach einem frühen Tor von John Gerlach besiegt der MTV Berg den zuletzt ungeschlagenen SV Münsing und überzeugt mit starker Mentalität im Derby-Heimspiel.
Schön anzusehen war es nicht, aber das zählte am Sonntag nicht. „Es ging nur darum, irgendwie diese drei Derbypunkte zu holen“, sagte MTV-Trainer Maximilian Wagner nach dem Überraschungserfolg gegen die zuvor sieben Partien in Serie unbesiegten Münsinger. Er hatte vor einer Woche nach der 2:5-Pleite in Waldram Mentalität von seinen Kreisliga-Fußballern gefordert.
„Die hat in den gesamten 90 Minuten gepasst“, lobte Wagner. Bereits früh durften die Hausherren jubeln. Nach einem schnellen Einwurf waren die Münsinger unsortiert. Marcel Höhne flankte hart in den Strafraum, SVM-Keeper Tobias Werner wehrte den Versuch nach vorne ab, und John Gerlach setzte den Nachschuss ins Netz (13.). Der Rest der ersten Hälfte gehörte dem Gast, der die Ballverluste und die großen Abstimmungsprobleme in der MTV-Defensive jedoch nicht nutzen konnte.
Er ließ gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten aus. „Wir hatten besonders über unsere rechte Seite große Probleme“, bekannte Wagner. Erst mit der Einwechslung zur Pause von Routinier Bernard Crnjak, der zuletzt mental nicht hundertprozentig auf der Höhe war, fanden die Berger hinten ihre Stabilität. Münsing biss sich am MTV-Block die Zähne aus, es gab keine klare Chance mehr. Torgefährlicher waren die Berger, doch Höhne und Gerlach verpassten das beruhigende 2:0. Mit viel Willen brachten die Gastgeber den knappen Vorsprung auch über die siebenminütige Nachspielzeit.