John Gerlach schoss den MTV Berg zum Derbysieg. – Foto: MTV Berg/FuPa Oberbayern

MTV Berg feiert Überraschungssieg: „Ging nur darum, irgendwie diese drei Derbypunkte zu holen“ Gerlach mit entscheidenden Treffer Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu MTV Berg SV Münsing

Nach einem frühen Tor von John Gerlach besiegt der MTV Berg den zuletzt ungeschlagenen SV Münsing und überzeugt mit starker Mentalität im Derby-Heimspiel.

Gestern, 13:00 Uhr MTV Berg/Würmsee MTV Berg SV Münsing Ammerland SV Münsing 1 0 Abpfiff Schön anzusehen war es nicht, aber das zählte am Sonntag nicht. „Es ging nur darum, irgendwie diese drei Derbypunkte zu holen“, sagte MTV-Trainer Maximilian Wagner nach dem Überraschungserfolg gegen die zuvor sieben Partien in Serie unbesiegten Münsinger. Er hatte vor einer Woche nach der 2:5-Pleite in Waldram Mentalität von seinen Kreisliga-Fußballern gefordert.

MTV Berg verpasst Entscheidung „Die hat in den gesamten 90 Minuten gepasst“, lobte Wagner. Bereits früh durften die Hausherren jubeln. Nach einem schnellen Einwurf waren die Münsinger unsortiert. Marcel Höhne flankte hart in den Strafraum, SVM-Keeper Tobias Werner wehrte den Versuch nach vorne ab, und John Gerlach setzte den Nachschuss ins Netz (13.). Der Rest der ersten Hälfte gehörte dem Gast, der die Ballverluste und die großen Abstimmungsprobleme in der MTV-Defensive jedoch nicht nutzen konnte.