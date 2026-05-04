MTV Berg beendet nach frühem Rückstand seine Negativserie

Erst ging seine Elf in Rückstand, doch dann durfte Maximilian Wagner jubeln. Der MTV Berg besiegte den Tabellenletzten. – Foto: Oliver Rabuser

Der MTV Berg hat nach fünf sieglosen Partien wieder dreifach gepunktet. So gewann die Mannschaft von Trainer Maximilian Wagner beim Schlusslicht WSV Unterammergau mit 3:1 (1:1). Die wichtige Kreisliga-Partie begann alles andere als optimal: Bereits in der 6. Minute brachte Josef Klarwein die Gastgeber nach einem langen Ball in Führung. „Wir haben früh das Gegentor bekommen, da hatte ich schon Sorge, dass wir einbrechen“, sagte Wagner. Doch seine Mannschaft reagierte gefasst. „Wir haben uns zum Glück schnell gefangen und uns gesagt: Wir müssen nichts Verrücktes machen.“

In der Folge übernahm Berg zunehmend die Kontrolle. Der Ausgleich fiel verdient: Marcel Höhne setzte sich stark im Eins-gegen-Eins durch, ging bis zur Grundlinie und legte zurück, Florian Auburger traf zum 1:1 (32.). „Das war genau so, wie wir es haben wollten“, so Wagner. Höhne hätte sogar noch nachlegen können, traf aber nur Latte und Pfosten. Trotzdem blieb Unterammergau gefährlich. „Die haben schnelle Leute vorne drin, ihre Konter waren immer gefährlich“, warnte der Coach.

MTV Berg kontrollierte zunehmend das Spiel

Nach der Pause dann die Führung: Wieder war es Höhne, der von der Grundlinie zurücklegte – erneut vollendete Auburger (48.). „In der Halbzeit haben wir gesagt: Einfach so weitermachen“, erklärte Wagner. Das 3:1 besorgte schließlich Patrick Allihn per Kopf nach Vorlage von Galm (57.). Danach kontrollierte Berg das Spiel. „Der Gegner hat irgendwann kein Gas mehr gegeben, wir haben es dann gut runtergespielt.“ Am Ende stand ein verdienter Sieg. „Wichtig war, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind. In unserer schlechten Phase war entscheidend, dass wir nicht zerfallen sind. Alles in allem zählen die Punkte.“